Romansa Kim So-hyun dan Choo Young-woo Makin Intens dalam Teaser “Between Steps” 

Kim so hyun (x @kimsohyunbase)

JawaPos.com – Drama “Between Steps” curi perhatian lewat teaser keduanya yang menampilkan hubungan semakin dekat antara Kim So-hyun dan Choo Young-woo.

Dalam video tersebut, karakter Kim So-hyun tampil berani mengungkapkan perasaannya kepada sosok yang diperankan Choo Young-woo.

Teaser dibuka dengan Im Yoo-jin yang secara langsung menyatakan ketertarikannya kepada Park Min-jae. Bahkan, Yoo-jin terlihat menyerahkan sebuah kotak cincin sambil menyampaikan pengakuan perasaan.

Sikapnya yang terbuka kemudian berbanding terbalik dengan Min-jae yang masih bergulat dengan rasa sakit pada kakinya dan berbagai persoalan dalam hidup.

Hubungan keduanya semakin emosional ketika Yoo-jin kembali menegaskan bahwa perasaannya tidak mudah berubah.

Meski Min-jae terkadang bersikap menyebalkan dan dingin, Yoo-jin mengatakan bahwa hal tersebut tidak membuat rasa sukanya menghilang.

Adegan Yoo-jin yang menangis di dalam mobil juga memberikan gambaran bahwa kisah cinta mereka tidak akan selalu berjalan mulus.

Menurut laporan Soompi, “Between Steps” merupakan drama romantis karya mendiang sutradara Ahn Pan-seok, yang sebelumnya menggarap Something in the Rain, One Spring Night, dan The Midnight Romance in Hagwon.

Drama ini berkisah tentang Park Min-jae, mantan perenang yang kehilangan kaki kanannya akibat penyakit, serta Im Yoo-jin, seorang mahasiswa pascasarjana yang menemukan arah baru dalam hidup setelah sebelumnya merasa kehilangan tujuan.

Kisah keduanya sebelumnya juga telah diperlihatkan melalui teaser pertama dan sejumlah stills.

Yoo-jin digambarkan sebagai sosok yang berani mengejar perasaannya, sementara Min-jae cenderung kesulitan mengungkapkan emosi.

Perbedaan karakter tersebut menjadi salah satu daya tarik utama dalam hubungan mereka yang perlahan berkembang.