The Adams, Grrrl Gang, dan MERAK Guncang Panggung DNA Night 2026

The Adams, Grrrl Gang, MERAK, Alkateri, dan Agrikulture tampil dalam Fred Perry DNA Night 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com – The Adams, Grrrl Gang, dan MERAK tampil dalam satu panggung di Fred Perry DNA Night 2026 yang berlangsung di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan.
Acara tersebut juga menghadirkan Alkateri dan Agrikulture, dengan rangkaian musik yang merepresentasikan beragam karakter skena musik Indonesia.
MERAK membawa perpaduan vintage psychedelic rock dan musik alternatif. Sementara itu, Alkateri menghadirkan indie-pop dengan sentuhan shoegaze dan ambient post-rock.
Dari Yogyakarta, Grrrl Gang tampil dengan musik berbasis gitar dan pendekatan do-it-yourself (DIY). The Adams dan Agrikulture turut melengkapi deretan penampil dalam acara yang mempertemukan musisi dan komunitas tersebut.
Brand Manager Fred Perry Indonesia Unita Fatimah mengatakan, musik memiliki kaitan erat dengan perjalanan merek tersebut, terutama dalam perkembangannya di berbagai komunitas dan subkultur.
“Styles ini telah diadopsi oleh berbagai generasi dan menjadi shorthand untuk sport, music, dan subculture,” ujar Unita.
Selain lima penampil utama, SCRUBS!, Glasloop, dan Trip Do Brasil turut mengisi rangkaian acara. Ketiganya menghadirkan pilihan musik mulai dari disco dan house hingga hypnotic grooves serta musik Brasil.
Fred Perry DNA Night 2026 sendiri mengangkat hubungan antara musik, gaya berpakaian, dan perkembangan subkultur. Acara ini menjadi ruang pertemuan bagi musisi dan komunitas dengan latar belakang berbeda.
Menurut Unita, identitas Fred Perry berkembang dari akar olahraga tenis hingga digunakan oleh berbagai komunitas di luar lapangan.
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