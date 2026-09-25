Sejumlah Karya Guruh Soekarnoputra yang Paling Berkesan

JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra meninggalkan jejak panjang dalam dunia seni Indonesia melalui karya musik, koreografi, hingga pertunjukan kolosal.

Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati tersebut dikenal memiliki pendekatan yang khas. Ia kerap mempertemukan unsur tradisional Indonesia dengan musik modern dan konsep pertunjukan kontemporer.

Kini, perjalanan karya Guruh kembali menjadi perhatian seiring kabar kondisi kesehatannya yang sedang kurang baik.

Guruh saat ini menjalani perawatan intensif di RS Siloam Semanggi, Jakarta. Keponakannya, Didi Mahardika, menyampaikan bahwa Guruh belum sadarkan diri dan masih berada dalam pengawasan intensif tim dokter.

Sebelum dirawat di RS Siloam Semanggi, Guruh sempat menjalani rawat inap selama sekitar empat minggu di RS Medistra. Keluarga belum memberikan keterangan mengenai diagnosis medisnya.

Berikut sejumlah karya dan proyek seni Guruh yang menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya.

1. Guruh Gipsy Guruh Gipsy menjadi salah satu karya yang penting dalam perjalanan musik Guruh.

Album yang direkam pada 1975 dan dirilis pada 1977 itu dikenal karena mempertemukan musik modern dengan unsur musik tradisional Jawa dan Bali.