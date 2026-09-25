Sejumlah Karya Guruh Soekarnoputra yang Paling Berkesan

Adik Kandung Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra. Guruh meminta masyarakat tak memandang pusisi Sukmawati sebagai sesuatu yang negatif
JawaPos.com - Guruh Soekarnoputra meninggalkan jejak panjang dalam dunia seni Indonesia melalui karya musik, koreografi, hingga pertunjukan kolosal.
Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno dan Fatmawati tersebut dikenal memiliki pendekatan yang khas. Ia kerap mempertemukan unsur tradisional Indonesia dengan musik modern dan konsep pertunjukan kontemporer.
Kini, perjalanan karya Guruh kembali menjadi perhatian seiring kabar kondisi kesehatannya yang sedang kurang baik.
Guruh saat ini menjalani perawatan intensif di RS Siloam Semanggi, Jakarta. Keponakannya, Didi Mahardika, menyampaikan bahwa Guruh belum sadarkan diri dan masih berada dalam pengawasan intensif tim dokter.
Sebelum dirawat di RS Siloam Semanggi, Guruh sempat menjalani rawat inap selama sekitar empat minggu di RS Medistra. Keluarga belum memberikan keterangan mengenai diagnosis medisnya.
Berikut sejumlah karya dan proyek seni Guruh yang menjadi bagian penting dari perjalanan kariernya.
Guruh Gipsy menjadi salah satu karya yang penting dalam perjalanan musik Guruh.
Album yang direkam pada 1975 dan dirilis pada 1977 itu dikenal karena mempertemukan musik modern dengan unsur musik tradisional Jawa dan Bali.
Menurut dokumentasi ANRI, Guruh Gipsy menjadi bagian dari arsip Guruh sebagai pencipta lagu dan komposer.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022