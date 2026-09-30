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Abdul Rahman
Rabu, 30 September 2026 | 21.16 WIB

Seni dan Budaya Nusantara Semarak di Galeri Indonesia Kaya Selama September

Salah satu kegiatan seni dan budaya Nusantara yang digelar Galeri Indonesia Kaya di bulan September 2026. (istimewa)

JawaPos.com - Galeri Indonesia Kaya kembali menghadirkan rangkaian pertunjukan seni dan program Ruang Kreatif sepanjang September 2026. Tidak hanya menyajikan pertunjukan di atas panggung, program tersebut juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk belajar dan terlibat langsung dalam berbagai bentuk seni budaya Indonesia.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang September itu mencakup musik, tari, sastra, cerita rakyat, hingga karya lintas media. Sejumlah kesenian tradisional seperti angklung, sape, dan tari Jaipongan dipertemukan dengan format pertunjukan yang lebih kontemporer sehingga dapat dinikmati oleh penonton dari berbagai latar belakang.

Program dibuka pada 5 September melalui Harmoni Nusantara persembahan Ikreasindo. Pertunjukan tersebut membawa penonton menikmati keberagaman musik dan lagu daerah Indonesia, mulai dari lagu Janger dari Bali, Sing Sing So, hingga Rame-Rame.

Penonton juga diajak memainkan angklung bersama sebelum pertunjukan ditutup dengan Medley Nusantara. Format interaktif tersebut menjadi salah satu cara untuk membuat penonton tidak hanya menyaksikan pertunjukan, tetapi ikut merasakan pengalaman berkesenian.

Sehari setelahnya, pada 6 September, Galeri Indonesia Kaya berkolaborasi dengan Jakarta Poetry Slam melalui program NgeZine Yuk! Dengan Ika Vantiani.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak mengenal zine sebagai medium alternatif untuk menuangkan gagasan dan pengalaman personal. Bersama Ika Vantiani, seniman, kurator, sekaligus perajin asal Jakarta, peserta mengeksplorasi kolase dan berbagai bentuk visual untuk menghasilkan karya yang bersifat personal.

Program kemudian berlanjut dengan Ruang Kreatif: Kelas Alat Musik Sape bersama Uyau Moris pada 7–10 September. Musisi dan komposer asal Kalimantan Utara itu memperkenalkan sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak Kenyah.

Peserta tidak sekadar mendapatkan pengetahuan mengenai sape, tetapi juga mempelajari teknik dasar memainkannya. Hasil pembelajaran kemudian dipentaskan dalam uji pentas pada 12 September di hadapan penonton Galeri Indonesia Kaya.

Editor: Abdul Rahman
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