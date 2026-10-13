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Meuthia Nabila
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.06 WIB

Konser BTS di Peru Diproyeksikan Menghasilkan Pendapatan Pariwisata Sebesar Rp339 Miliar

Konser BTS di Peru memompa pendapatan pariwisata. (HYBE)

 

 
JawaPos.com - Penampilan perdana BTS di Peru mendatangkan lebih dari 150.000 penggemar ke Lima dan diproyeksikan menghasilkan manfaat ekonomi.
 
Kehadiran BTS terkait pariwisata diproyeksikan, menghasilkan senilai sekitar 19 juta dolar atau sekitar Rp339 miliar bagi negara tersebut, menurut perkiraan kementerian pariwisata Peru.
 
BigHit Music selaku agensi BTS menyatakan pada hari Minggu (11/10), bahwa sekitar 151.500 penggemar menghadiri tiga pertunjukan di Estadio San Marcos pada tanggal 7, 9, dan 10 Oktober, dalam bagian dari tur dunia 'Arirang' yang sedang berlangsung. 
 
Jumlah penonton tersebut jauh melampaui perkiraan awal kementerian, mengenai kedatangan 50.000 pengunjung ke ibu kota untuk menyaksikan konser tersebut.
 
Dikutip dari Korea Times, konser di Lima menandai penampilan perdana BTS di Peru, sejak grup tersebut debut pada tahun 2013. 
 
Para anggota menyinggung soal penantian panjang tersebut, saat berada di atas panggung.
 
"Kami bertanya-tanya mengapa butuh waktu begitu lama bagi kami untuk datang ke Peru," ujar BTS kepada ARMY (nama penggemar) dalam salah satu pertunjukan.
 
V BTS memperingati Hari Hangeul (hari libur resmi di Korea yang merayakan penciptaan abjad Korea), dengan mengenakan kaos berdesain khusus yang memuat pesan tulisan tangan saat konser berlangsung. 
 
Bagian depan kaos menampilkan nama kota tempat konser diadakan serta nama aslinya, Kim Tae Hyung dalam aksara Korea. 
 
Sementara itu, bagian belakangnya memuat pesan lain dalam bahasa Korea: “Hari ini, 9 Oktober 2026, menandai peringatan 100 tahun Hari Hangeul.”
 
Tindakan tersebut selaras, dengan pendekatan V di sepanjang rangkaian tur di Amerika Selatan. 
 
Di negara-negara berbahasa Spanyol, ia mempelajari ungkapan-ungkapan setempat dan menggunakannya saat tampil di panggung, yang memancing respons antusias dari para penggemar.
 
BTS akan tampil di Santiago, Chili, pada tanggal 14, 16, dan 17 Oktober, sebelum melanjutkan perjalanan ke Buenos Aires pada tanggal 24 Oktober dan Sao Paulo pada tanggal 30 Oktober.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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