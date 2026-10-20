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Abdul Rahman
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.20 WIB

Menantu Siti Nurhaliza Menganggap Tim Lesti Kejora Sombong, Ini Sebabnya

Penyanyi Lesti Kejora. (Instagram: lestikejora) - Image

Penyanyi Lesti Kejora. (Instagram: lestikejora)

JawaPos.com - Lesti Kejora mendapat perhatian dan menjadi bahan perbincangan setelah Izara Aishah, menantu penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza, mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan saat berada di belakang panggung saat konser sang mertua. Izara menyoroti sikap sejumlah orang yang datang bersama Lesti dan menilai mereka kurang ramah bahkan terkesan sombong ketika berinteraksi dengannya.

Persoalan tersebut mencuat setelah Izara menyampaikan keluhannya melalui akun media sosial. Ia merasa sikap rombongan Lesti memberikan perlakuan berbeda ketika berhadapan dengan orang yang dianggap memiliki status tertentu.

Dalam unggahannya, Izara menyebut orang-orang yang datang bersama pelantun Kejora itu terkesan memilih kepada siapa mereka bersikap ramah. Menurutnya, keramahan seolah hanya diberikan kepada orang-orang terkenal atau tamu VIP.

"Lesti kejora.Your team was rude dan jenis memilih nak bertegur dengan Siapa. Kalau orang tu famous atau vip baru nak baik," tulis Izara.

Pernyataan itu kemudian menarik perhatian warganet, terutama karena Lesti hadir sebagai bintang tamu dalam konser Siti Nurhaliza di Malaysia.

Izara Aishah Ungkap Pengalaman di Belakang Panggung

Izara menjelaskan bahwa ruangannya berada di area VIP yang memiliki akses terbatas. Meski demikian, ia mengaku memberikan izin kepada anak Lesti untuk masuk dan beristirahat di ruangan tersebut selama sang ibunda tampil di atas panggung.

Ia juga menyebut anak-anaknya ikut menemani dan menghibur putra Lesti. Menurut Izara, bantuan tersebut diberikan agar anak Lesti merasa nyaman selama menunggu ibunya menyelesaikan penampilannya di atas panggung.

Namun, situasi yang semula berjalan baik mendadak berubah. Izara mengatakan dirinya sempat bertanya kepada rombongan Lesti mengenai kondisi anak tersebut.

Alih-alih mendapatkan respons yang ramah, Izara mengaku menerima tatapan sinis dari beberapa orang yang hadir bersama Lesti. Ia menyebut hanya satu orang yang menjawab pertanyaannya dengan baik, sementara yang lain dinilai menunjukkan sikap kurang menyenangkan.

Editor: Abdul Rahman
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