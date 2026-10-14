Siapakah Andrea Bocelli? Penyanyi Opera Dunia yang Konsernya di Indonesia Dipersoalkan

JawaPos.com - Andrea Bocelli merupakan penyanyi tenor asal Italia yang dikenal luas lewat lagu Time to Say Goodbye dan The Prayer. Namun, rencana dua konsernya di Indonesia pada 31 Oktober dan 3 November 2026 menuai polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah membatalkan pertunjukan tersebut karena rekam jejaknya yang berkaitan dengan Israel.

Desakan itu disampaikan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim. Dua hal yang menjadi perhatian adalah penampilan Bocelli dalam gala penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada 2010 dan konsernya di Tel Aviv pada 2022.

Di tengah polemik tersebut, sejumlah informasi mengenai Bocelli beredar di media sosial, termasuk klaim bahwa dirinya turut mendanai persenjataan yang digunakan dalam serangan di Gaza. Namun, sejumlah catatan yang tersedia perlu dilihat berdasarkan konteks dan bukti yang mendukungnya.

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Andrea Bocelli, Tenor Italia yang Mendunia Andrea Bocelli lahir pada 22 September 1958 di Lajatico, Tuscany, Italia. Ia dikenal sebagai penyanyi tenor yang memadukan musik klasik, opera, dan pop, sehingga mampu menjangkau pendengar di luar kalangan penggemar opera.

Namanya semakin dikenal secara internasional melalui lagu Con te partirò, yang kemudian populer dalam versi duet berbahasa Inggris berjudul Time to Say Goodbye bersama Sarah Brightman. Lagu The Prayer, yang dibawakannya bersama Celine Dion, juga menjadi salah satu karya yang melekat dengan perjalanan kariernya.

Meski mengalami kebutaan sejak usia 12 tahun akibat komplikasi glaukoma setelah kecelakaan saat bermain sepak bola, Bocelli tetap mengembangkan kemampuan musiknya. Ia kemudian meraih pengakuan internasional melalui berbagai album, konser, dan kolaborasi dengan musisi dari beragam genre.

Sepanjang kariernya, Bocelli tampil di berbagai negara dan dalam acara internasional. Rekam jejak pertunjukan lintas negara inilah yang juga menjadi konteks penting untuk memahami polemik konsernya di Indonesia.