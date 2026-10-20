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Abdul Rahman
Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.50 WIB

Lesti Kejora Minta Maaf Ditegur Izara Aishah, Ini Fakta yang Terjadi di Balik Konser Siti Nurhaliza

Penyanyi Lesti Kejora. (Instagram: lestikejora) - Image

Penyanyi Lesti Kejora. (Instagram: lestikejora)

JawaPos.com - Lesti Kejora menyampaikan permintaan maaf kepada Izara Aishah setelah menantu Siti Nurhaliza itu mengungkapkan pengalaman kurang menyenangkan yang terjadi di belakang panggung konser penyanyi Malaysia tersebut. 

Persoalan bermula dari interaksi Izara dengan sejumlah orang yang datang bersama Lesti, termasuk ketika mereka membicarakan kondisi putra Lesti. Padahal, Izara merasa telah menjaga anak Lesti dengan sangat baik.

Lesti kemudian memberikan penjelasan melalui akun Threads miliknya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Izara yang telah memperhatikan putranya selama konser berlangsung, sekaligus meluruskan informasi mengenai pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Peristiwa ini menjadi sorotan karena berlangsung dalam rangkaian konser Siti Nurhaliza di Malaysia, yang turut menghadirkan Lesti sebagai bintang tamu. Berikut sejumlah faktanya:

1. Izara Aishah Ceritakan Kejadian di Ruang VIP

Kejadian tersebut bermula ketika putra Lesti berada di ruangan Izara selama sang ibu tampil di atas panggung.

Melalui unggahannya di Threads, Izara menjelaskan bahwa ruangannya berada di area yang sama dengan ruangan ibu mertuanya, Siti Nurhaliza. Area tersebut memiliki akses terbatas dan tidak sembarang orang diperbolehkan masuk.

Meski demikian, Izara mengaku memberikan izin kepada putra Lesti untuk berada di ruangannya. Ia bahkan menyebut anak-anaknya ikut menemani bocah tersebut agar tidak merasa bosan ketika menunggu ibunya selesai tampil.

Izara juga mengatakan bahwa dirinya, anaknya, dan asistennya membantu menjaga anak Lesti selama berada di ruangan tersebut.

2. Izara Mengaku Mendapat Respons Kurang Menyenangkan

Persoalan muncul setelah konser selesai. Izara mengaku bertemu dengan tim Lesti dan menanyakan apakah putra sang pedangdut berada dalam kondisi baik.

Editor: Abdul Rahman
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