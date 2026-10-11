Rekomendasi 3 Drakor Terbaru untuk Ditonton pada Oktober 2026

JawaPos.com - Oktober 2026 menghadirkan sejumlah drama Korea terbaru dengan cerita yang beragam. Mulai dari intrik di dunia medis, kisah romansa dengan sentuhan fantasi, hingga penyamaran di tengah perjuangan kemerdekaan Korea, deretan drakor ini bisa menjadi pilihan tontonan bagi pecinta drama Korea.

Tiga judul yang menarik untuk masuk daftar tontonan bulan ini adalah Doctor X: Mafia in White, Take Charge of My Heart, dan 100 Days of Deception. Ketiganya dibintangi aktor dan aktris populer Korea Selatan, seperti Kim Ji Won, Kim Young Kwang, Chae Soo Bin, Kim Yoo Jung, dan Park Jin Young.

Masing-masing drama menawarkan konflik dan karakter utama yang berbeda. Berikut sinopsis tiga drakor terbaru yang dapat dipertimbangkan untuk menemani waktu luang pada Oktober 2026.

1. Doctor X: Mafia in White

Doctor X: Mafia in White menjadi pilihan bagi penonton yang menyukai drama medis dengan konflik kekuasaan dan korupsi. Serial yang dibintangi Kim Ji Won ini dijadwalkan tayang mulai 9 Oktober 2026 dengan total 12 episode.

Cerita berpusat pada Gye Su Jeong, ahli bedah jenius yang diperankan Kim Ji Won. Ia ditempatkan di Rumah Sakit Universitas Guseo melalui sebuah agensi penempatan dokter untuk mengisi posisi ahli bedah yang kosong.

Kemampuan medis Gye Su Jeong segera terbukti melalui keterampilannya menangani pasien. Namun, tantangannya tidak berhenti di ruang operasi. Ia juga harus menghadapi berbagai kejanggalan dalam sistem rumah sakit yang dipenuhi kepentingan dan praktik korupsi.

Dalam perjalanannya, Gye Su Jeong terlibat dengan Bu Seung Gwon, direktur Rumah Sakit Universitas Guseo, serta Park Tae Gyeong, dokter magang yang diperankan Kim Woo Seok.

Kehadiran Gye Su Jeong membawa konflik antara kemampuan profesional dan kepentingan pihak-pihak yang berusaha mempertahankan kekuasaan di lingkungan rumah sakit.

Dengan perpaduan drama medis, misteri, dan intrik institusi, Doctor X: Mafia in White cocok bagi penonton yang menyukai karakter utama berani menghadapi sistem yang bermasalah.

2. Take Charge of My Heart

Bagi penonton yang mencari cerita romantis dengan premis tidak biasa, Take Charge of My Heart menawarkan perpaduan romansa dan fantasi. Drama yang dibintangi Kim Young Kwang dan Chae Soo Bin ini mulai tayang di Netflix pada 9 Oktober 2026.

Cerita mengikuti Baek Ho Rang, pewaris konglomerat generasi ketiga yang memiliki jantung buatan. Di balik penampilannya sebagai pengusaha sukses, ia menghadapi masalah serius ketika baterai jantungnya hampir habis.

Di sisi lain, Na Bo Bae merupakan penulis skenario yang memiliki kemampuan menghasilkan aliran listrik setelah tersambar petir saat masih kecil. Kemampuan tersebut membuatnya kesulitan menjalin hubungan fisik dengan orang lain karena sentuhannya dapat menimbulkan sengatan listrik.

Kehidupan keduanya berubah ketika mereka bertemu dan menyadari bahwa aliran listrik Bo Bae tidak memberikan efek yang sama kepada Ho Rang. Bagi Ho Rang, kemampuan tersebut menjadi kesempatan untuk mempertahankan fungsi jantung buatannya.

Ho Rang kemudian menawarkan kesepakatan kepada Bo Bae. Ia bersedia membantu Bo Bae mewujudkan pengalaman romantis yang selama ini sulit dijalani, sementara Bo Bae membantunya menjaga jantung buatan tetap berfungsi.

Kesepakatan itu menjadi awal hubungan mereka yang diwarnai situasi kocak, kedekatan emosional, dan persoalan dalam kehidupan pribadi masing-masing.

Disutradarai Park Soo Won dan ditulis Song Yu Chae, Take Charge of My Heart diadaptasi dari karya webtoon berjudul Charge Me karya Hae Beon. Drama ini bisa menjadi pilihan bagi penonton yang menyukai kisah cinta dengan sentuhan fantasi dan dinamika karakter yang unik.

3. 100 Days of Deception

Jika lebih menyukai kisah penuh penyamaran, rahasia, dan ketegangan politik, 100 Days of Deception menawarkan cerita yang berbeda. Drama Korea yang dibintangi Kim Yoo Jung dan Park Jin Young ini dijadwalkan tayang perdana pada 10 Oktober 2026 dengan total 16 episode.

Berlatar Gyeongseong pada masa penjajahan Jepang, cerita mengikuti Lee Ga Kyung, pencopet ulung yang memiliki kemampuan menyamar dan menipu. Ia bermimpi mengumpulkan cukup uang untuk meninggalkan Joseon dan memulai kehidupan baru di luar negeri.

Kesempatan untuk mewujudkan keinginannya datang ketika ia menerima misi menyamar sebagai penerjemah di Pemerintahan Jenderal Jepang di Korea selama 100 hari. Misi tersebut berkaitan dengan gerakan kemerdekaan Korea.

Dalam penyamarannya, Ga Kyung bertemu Kim Tae Woong, penerjemah elite yang juga dikenal sebagai Sato Hideo. Ia merupakan putra angkat Direktur Jenderal Sato Shinchi.

Pertemuan tersebut membawa Ga Kyung ke dalam lingkungan yang dipenuhi rahasia, loyalitas tersembunyi, dan persaingan kepentingan. Ia harus mempertahankan identitas palsunya sambil menjalankan misi yang dapat membahayakan keselamatannya.

Kim Yoo Jung memerankan Lee Ga Kyung, sedangkan Park Jin Young berperan sebagai Kim Tae Woong. Kehadiran keduanya menjadi salah satu daya tarik serial yang memadukan spionase, sejarah, aksi, dan romansa.

Dengan latar sejarah serta konflik penyamaran yang berlapis, 100 Days of Deception dapat menjadi pilihan bagi penonton yang menyukai cerita dengan ketegangan dan perkembangan karakter yang kompleks.

Ketika drakor tersebut menawarkan pengalaman menonton yang berbeda sepanjang

Oktober 2026. Penonton dapat memilih Doctor X: Mafia in White untuk drama medis penuh intrik, Take Charge of My Heart untuk romansa fantasi atau 100 Days of Deception untuk kisah spionase berlatar sejarah.

Karena ketiganya menggunakan jadwal penayangan berkala, tidak semua episode langsung tersedia untuk ditonton sekaligus. Penonton dapat mengikuti episode yang sudah dirilis sambil menantikan kelanjutan cerita setiap pekan.