Sering Muncul di Drakor, Ini Deretan Makanan Korea yang Sedang Hits dan Jadi Idola di Kalangan Anak Muda

Ilustrasi odeng/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Masakan korea selalu memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya
Terutama bagi anda pecinta KPOP dan Drakor. Tak jarang, hidangan khas Korea muncul dalam adegan yang berhasil menggugah selera dan membuat penonton akhirnya penasaran untuk mencicipinya.
Selain terkenal dengan kimchi, Korea Selatan juga memiliki beragam makanan khas yang tidak kalah lezatnya.
Cita rasanya yang identik dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan manis karena penggunaan berbagai macam rempah, membuat siapapun yang mencicipi langsung jatuh hati.
Jika anda sering nonton drakor, beberapa hidangan berikut pasti sudah tidak asing lagi.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (14/7), berikut deretan makanan Korea yang kerap muncul di drakor, dan tentunya wajib untuk anda coba.
Haemul-jeon
Hidangan ini adalah pancake khas Korea. Haemul jeon terbuat dari aneka seafood seperti cumi-cumi, kerang, udang. Selain itu, adonannya juga berisi daun bawang, wortel, tepung terigu, cabai, garam, dan lada. Haemul-jeon kerap dimiripkan dengan bakwan khas Indonesia.
Saeu-jeon
Saeu-jeon merupakan pancake udang yang dimasak dengan cara dipanggang menggunakan sedikit minyak. Hidangan ini terbuat dari udang segar yang dibelah menjadi dua, lalu dilapisi dengan tepung terigu. Adonan ini kemudian dipanggang menggunakan sedikit minyak sampai kedua sisinya matang sempurna.
Kimbab Tuna
Kimbab merupakan hidangan yang terbuat dari nasi hangat kemudian diisi dengan ikan tuna kaleng yang dicampur dengan mayonaise, kemudian diisi dengan bayam rebus, wortel, telur rebus. Kimbab Tuna bisa menjadi menu makanan atau camilan yang mengenyangkan.
Mandu
Mandu adalah salah satu varian dumpling khas korea yang berisi campuran udang, kucai, tahu, telur, dan daging ayam giling. Seluruh bahan-bahan kemudian dibumbui dengan garam, lada hitam, serta minyak wijen, lalu dibungkus menggunakan kulit pangsit. Setelah itu, mandu dikukus terlebih dahulu sebelum digoreng sehingga menghasilkan tekstur lembut di dalam dan krispi di bagian luar..
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