Di Tengah Kontroversi Ha Young, Drakor 'The Long Shot Trial' Menunda Penayangan

Drakor baru Ha Young menunda penayangannya / Foto : Instagram Ha Young @havv_y JawaPos.com - Drakor (Drama Korea) 'The Long Shot Trial' mengalami penundaan jadwal penayangan yang dibintangi oleh Ha Young, yang saat ini terlibat kontroversi terkait riwayat keluarganya. Pada tanggal 19 Oktober, sebuah media melaporkan bahwa rencana penayangan drama baru SBS 'The Long Shot Trial, telah ditunda. Menanggapi laporan tersebut, seorang perwakilan dari SBS mengkonfirmasi berita berikut. “Memang benar bahwa jadwal penayangan drama ini telah disesuaikan,” seraya mengumumkan penundaan penayangan yang sedianya dijadwalkan pada paruh pertama tahun depan. “Mengingat produksi ini melibatkan banyak sekali staf dan pemeran, kami tengah mempertimbangkan berbagai opsi dengan saksama, namun belum ada keputusan apapun terkait jadwal penayangan yang pasti.”

'The Long Shot Trial' diadaptasi dari sebuah drama Jepang, yang merupakan komedi hukum yang ringan.

Drama ini mengikuti sekelompok anggota firma hukum yang unik dan beragam, dipimpin oleh Kwon Baek (Lee Je Hoon) yang merupakan seorang mantan pengacara, kini bekerja sebagai manajer kantor hukum tersebut.

Sedangkan Ha Young berperan sebagai pengacara pemula bernama Yeo Shim Hee; meski tidak memiliki uang maupun koneksi orang dalam yang berpengaruh, ia bekerja lebih keras daripada siapapun.

Di bulan Agustus 2026, Ha Young terlibat dalam kontroversi setelah terungkap bahwa kakek buyutnya adalah Ahn Sang Ho, sosok yang dikenal karena aktivitas pro-Jepang selama masa penjajahan Jepang.

Dikutip dari Soompi, Ha Young menyampaikan permohonan maaf melalui surat yang ditulis tangan.

“Sebagai keturunannya, saya memohon maaf dengan tulus,” atas tindakan pro-Jepang yang dilakukan oleh kakek buyutnya tersebut.

Setelah kejadian ini, ia secara sukarela mengundurkan diri dari dua musim baru serial Netflix 'The Trauma Code: Heroes On Call', yang sebelumnya telah menunjuknya sebagai pemeran.

Sementara itu, Ha Young telah merampungkan syuting untuk 'The Long Shot Trial', namun penayangan serial tersebut pada akhirnya ditunda.