Lee Dong Wook Memberi Garansi Drakor 'A Shop for Killers' Musim Kedua akan Membuat Penonton Hanyut dalam Cerita

Potongan adegan drakor 'A Shop for Killers' musim kedua / Foto : Disney Plus Korea JawaPos.com - Lee Dong Wook dan Kim Hye Jun kembali untuk balas dendam yang penuh darah, dalam musim kedua drakor 'A Shop for Killers'.

Drakor original Disney+ 'A Shop for Killers' kembali dengan musim kedua, setelah hiatus selama dua tahun.

Para pemeran lama seperti Lee Dong Wook, Kim Hye Jun, Jo Han Sun, dan Geum Hae Na kembali bersatu untuk babak baru, menjanjikan aksi yang lebih intens.

Di musim kedua terdapat para pemeran baru yaitu Jung Yoon Ha, Hyunri, hingga Masaki Okada, juga bergabung dalam serial ini sebagai tokoh kunci dalam organisasi global Babylon.

Berlanjutnya drakor ini, akan kembali memantik perang berkepanjangan antara Murthehelp dan Babylon.

Dikutip dari Allkpop, tema utama musim kedua adalah pertumbuhan. Ceritanya mengikuti Jung Ji An (diperankan oleh Kim Hye Jun) saat ia tumbuh, menjadi pemimpin yang lebih kuat melalui berbagai pertempuran untuk bertahan hidup dan membalas dendam.

Di samping adegan aksi berskala besar, musim baru ini lebih menekankan pada perjalanan pribadinya.

Kisah penuh aksi Jung Ji An yang kini menjadi kepala Murderhelp berlanjut, dan bertemu kembali dengan Jung Jin Man (diperankan oleh Lee Dong Wook), yang secara tak terduga kembali hidup-hidup.

Bersama-sama, mereka melancarkan serangan balik skala penuh terhadap Babylon.

Tim produksi drakor 'A Shop for Killers' mengadakan konferensi pers pada tanggal 20 Juli di Conrad Seoul di Yeongdeungpo, Seoul.

Para pemain termasuk Lee Dong Wook, Kim Hye Jun, Jo Han Sun, Geum Hae Na, Kim Min, Jung Yoon Ha, Hyunri, Masaki Okada, dan sutradara Lee Kwon juga turut hadir.

Alih-alih mengikuti novel aslinya 'A Shop For Killers' secara persis, musim baru ini mengembangkan ceritanya sendiri.

"Kami mulai dengan bertanya organisasi seperti apa sebenarnya Babylon itu, dan mengapa mereka menargetkan Jung Jin Man. Musim kedua memperluas dunia Babylon lebih jauh lagi," jelas Lee Dong Wook.

Lee Dong Wook kembali memerankan Jung Jin Man, mantan tentara bayaran Babylon dan pendiri Murderhelp. Ia sekali lagi mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keponakannya, Ji An, dari Babylon.

"Saya merasa terhormat dan senang bisa kembali memerankan Jung Jin Man. Musim kedua hanya mungkin terwujud berkat semua cinta yang diterima musim pertama. Saya sangat berterima kasih kepada para penonton," kata Lee Dong Wook.

Sementara musim pertama berpusat pada perjuangan Ji An, untuk bertahan hidup setelah terlempar ke dunia para pembunuh, musim kedua mengeksplorasi rasa tanggung jawab dan kepemimpinannya yang semakin berkembang sebagai kepala Murderhelp.

"Di musim pertama, satu-satunya tujuan saya adalah bertahan hidup. Kali ini, Ji An menolak untuk tetap menjadi korban."

"Tidak seperti musim pertama yang berfokus pada pertarungan tangan kosong, saya berlatih secara ekstensif untuk adegan tembak-menembak," kata Kim Hye Jun.

"Awalnya, Ji An tidak bisa memahami pamannya, tetapi seiring berjalannya waktu dia menjadi lebih mirip dengannya, dia mulai memahaminya. Transformasi emosional itu adalah salah satu aspek terpenting dari musim kedua."

"Saya masih merasakan tekanan untuk membuat musim kedua lebih baik daripada musim pertama. Jika tidak, saya rasa tidak akan ada alasan untuk membuat musim kedua," ungkap Lee Dong Wook.

"Setiap aktor membawa gaya aksi unik mereka sendiri ke karakter yang mereka perankan."

"Ceritanya terungkap secara alami dalam dunia yang dibangun dengan cermat, dan saya yakin penonton akan sepenuhnya terhanyut."

Musim pertama dari drakor ini meraih pujian internasional yang luas, termasuk pengakuan dari The New York Times sebagai salah satu acara TV internasional terbaik, dan masuk dalam daftar 4 Drama Korea Terbaik Tahun Ini versi TIME.

Serial 'A Shop for Killers' musim kedua tayang perdana pada tanggal 22 Juli, dengan episode satu dan dua. Dua episode baru akan dirilis setiap hari Rabu setelahnya.