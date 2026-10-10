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Aulia Ramadhani
Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.14 WIB

Jadi Copet, Kisah Kim You Jung dan Park Jinyoung GOT7 Saat Pertemuan Drama 100 Days of Deception

Kim You Jung dan Park Jinyoung. Sumber Foto: Soompi - Image

Kim You Jung dan Park Jinyoung. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Merilis cuplikan, 100 Days of Deception, menjadi drama Korea yang dinanti penggemar karena akan menghadirkan kisah menarik dari Lee Ga Kyeong (Kim You Jung).

Dilansir dari Soompi, Kamis (8/10), sebagai pencopet ulung di Gyeongseong (Seoul), ia menyusup ke dalam Pemerintahan Umum Jepang di Korea, dan bertemu dengan penerjemah Kim Tae Woong atau Sato Hideo (Park Jinyoung).

Ia merupakan anak angkat dari Inspektur Jenderal Korea, pejabat tertinggi kedua dalam pemerintahan tersebut.

Mereka berpapasan di kereta, dimana Lee Ga Kyeong meminta maaf dalam bahasa Jepang dan Kim Tae Woong  berbahasa Korea.

Percakapan berlanjut saat Lee Ga Kyeong bertanya apakah Kim Tae Woong orang Korea, dan saat pria itu tidak menjawab, ia segera menyambung dalam bahasa Jepang.

"Oh, maaf, saya bertanya karena Anda tadi bicara dalam bahasa Korea," ia kemudian berbohong dengan mengaku sebagai orang Jepang juga.

Kim Tae Woong dengan sopan memungutkan topi Lee Ga Kyeong, dan wanita itu mengucapkan terima kasih.

Dalam cuplikan juga terlihat, Lee Ga Kyeong dengan sigap menjelaskan bahwa pintu keluar di salah satu sisi gerbong kereta terhalang, jadi mereka sebaiknya keluar lewat sisi lain;.

Namun, Kim Tae Woong mengabaikannya dan justru melangkah ke arah pintu keluar yang terhalang itu, sementara gadis kecil dalam gendongannya menatap Lee Ga Kyeong.

Merasa kesal dengan tatapan gadis kecil itu, Lee Ga Kyeong bergumam pada dirinya sendiri dalam bahasa Inggris, "Apa-apaan ini? Mengabaikanku? Apa dia pikir dia itu putri raja?, saksikan drama ini pada 10 Oktober pukul 21.10 KST.

Editor: Hanny Suwindari
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