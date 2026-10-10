Jadi Copet, Kisah Kim You Jung dan Park Jinyoung GOT7 Saat Pertemuan Drama 100 Days of Deception

Kim You Jung dan Park Jinyoung. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Merilis cuplikan, 100 Days of Deception, menjadi drama Korea yang dinanti penggemar karena akan menghadirkan kisah menarik dari Lee Ga Kyeong (Kim You Jung).
Dilansir dari Soompi, Kamis (8/10), sebagai pencopet ulung di Gyeongseong (Seoul), ia menyusup ke dalam Pemerintahan Umum Jepang di Korea, dan bertemu dengan penerjemah Kim Tae Woong atau Sato Hideo (Park Jinyoung).
Ia merupakan anak angkat dari Inspektur Jenderal Korea, pejabat tertinggi kedua dalam pemerintahan tersebut.
Mereka berpapasan di kereta, dimana Lee Ga Kyeong meminta maaf dalam bahasa Jepang dan Kim Tae Woong berbahasa Korea.
Percakapan berlanjut saat Lee Ga Kyeong bertanya apakah Kim Tae Woong orang Korea, dan saat pria itu tidak menjawab, ia segera menyambung dalam bahasa Jepang.
"Oh, maaf, saya bertanya karena Anda tadi bicara dalam bahasa Korea," ia kemudian berbohong dengan mengaku sebagai orang Jepang juga.
Kim Tae Woong dengan sopan memungutkan topi Lee Ga Kyeong, dan wanita itu mengucapkan terima kasih.
Dalam cuplikan juga terlihat, Lee Ga Kyeong dengan sigap menjelaskan bahwa pintu keluar di salah satu sisi gerbong kereta terhalang, jadi mereka sebaiknya keluar lewat sisi lain;.
Namun, Kim Tae Woong mengabaikannya dan justru melangkah ke arah pintu keluar yang terhalang itu, sementara gadis kecil dalam gendongannya menatap Lee Ga Kyeong.
Merasa kesal dengan tatapan gadis kecil itu, Lee Ga Kyeong bergumam pada dirinya sendiri dalam bahasa Inggris, "Apa-apaan ini? Mengabaikanku? Apa dia pikir dia itu putri raja?, saksikan drama ini pada 10 Oktober pukul 21.10 KST.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022