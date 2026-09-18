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Leni Setya Wati
Sabtu, 19 September 2026 | 04.10 WIB

Pertemuan Kim You Jung dan Park Jinyoung Penuh Kecurigaan dalam “100 Days of Deception” 

Kim you jung dan park jin young (x @soompi)

JawaPos.com – Drama terbaru “100 Days of Deception” menghadirkan ketegangan sejak awal pertemuan dua karakter utamanya.

Kim You Jung tampil sebagai Lee Ga Kyeong, pencopet ulung di Gyeongseong yang menjalankan misi rahasia, sementara Park Jinyoung GOT7 memerankan Kim Tae Woong, seorang penerjemah yang perlahan mulai menaruh kecurigaan terhadap dirinya.

100 Days of Deception merupakan drama romance mata-mata periode yang mengisahkan perjalanan selama 100 hari. Lee Ga Kyeong direkrut untuk menjadi mata-mata bagi gerakan kemerdekaan dan harus menyusup ke Gedung Pemerintahan Jenderal Jepang dengan identitas baru sebagai calon penerjemah bernama Geum Seo Hee.

Misi pertamanya tidak berjalan sepenuhnya mudah. Setelah berhasil masuk dan mendapatkan pekerjaan sambil menyembunyikan latar belakang, status, serta identitas aslinya, Ga Kyeong justru berhadapan dengan Kim Tae Woong.

Pertemuan mereka terasa tidak asing, terlebih keduanya sebelumnya beberapa kali bertemu dalam situasi yang tampak seperti kebetulan. Hal tersebut membuat Tae Woong semakin curiga terhadap sosok perempuan misterius di hadapannya.

Menurut laporan Soompi, hubungan keduanya akan semakin erat ketika Ga Kyeong bekerja sebagai calon penerjemah dan Tae Woong membimbingnya di Gedung Pemerintahan Jenderal Jepang.

Meski Ga Kyeong berusaha menunjukkan antusiasme sebagai pegawai baru, Tae Woong tetap memandangnya dengan sikap dingin, penuh kewaspadaan, dan kecurigaan.

Park Jinyoung sendiri memerankan karakter yang memiliki konflik identitas antara Kim Tae Woong dan nama lainnya, Sato Hideo. Ia mengungkapkan bahwa perubahan karakter tersebut setelah bertemu Ga Kyeong menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan.

Sementara itu, Kim You Jung mengaku tertarik bergabung karena terkesan dengan kedalaman cerita dan gambaran kehidupan orang-orang pada masa tersebut.

Dengan perpaduan romance, aksi mata-mata, konflik identitas, dan kisah perjuangan kemerdekaan, “100 Days of Deception” menjanjikan hubungan yang penuh rahasia antara Kim You Jung dan Park Jinyoung. Drama ini dijadwalkan tayang perdana pada 10 Oktober 2026.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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