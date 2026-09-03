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Leni Setya Wati
Kamis, 3 September 2026 | 21.38 WIB

Park Jinyoung dan Kim Yoo Jung Sembunyikan Identitas Asli di Drama ‘100 Days of Deception’ 

Park jinyoung dan kim yoo jung (x @soompi)
Park jinyoung dan kim yoo jung (x @soompi
 
JawaPos.com – Drama ‘100 Days of Deception’ semakin menarik perhatian lewat chemistry antara Park Jinyoung GOT7 dan Kim Yoo Jung.
 
Drama ini merupakan romansa spionase berlatar masa pendudukan Jepang di Korea dan mengikuti kisah penuh penyamaran yang berlangsung selama 100 hari.
 
Di balik hubungan kedua tokoh utamanya, masing-masing ternyata menyimpan identitas serta tujuan yang tidak mudah ditebak.
 
Kim Yoo Jung memerankan Lee Ga Kyeong, pencopet terbaik di Gyeongseong yang dikenal piawai menipu dan menyamarkan dirinya.
 
Dalam sebuah misi untuk gerakan kemerdekaan, ia menyusup ke Pemerintah Jenderal Jepang di Korea dengan menyamar sebagai calon penerjemah.
 
Misi tersebut kemudian membawanya ke dalam situasi berbahaya yang menguji kemampuan sekaligus keberaniannya.
 
Sementara itu, Park Jinyoung berperan sebagai Kim Tae Woong, seorang penerjemah yang juga dikenal dengan nama Jepang Sato Hideo.
 
Ia merupakan anak angkat Sato Shinichi, Inspektur Jenderal Korea yang menjadi salah satu pejabat penting dalam pemerintahan kolonial.
 
Posisi tersebut membuat Tae Woong berada di tengah berbagai kepentingan, sementara hubungannya dengan Ga Kyeong perlahan berkembang di tengah rahasia yang mereka simpan.
 
Pertemuan kedua karakter tersebut menjadi salah satu daya tarik utama drama. Ga Kyeong harus menjalankan misi rahasianya tanpa membongkar identitas sebenarnya, sedangkan Tae Woong juga memiliki latar belakang yang membuat dirinya tidak sepenuhnya mudah dipercaya.
 
Situasi tersebut diprediksi menghadirkan ketegangan sekaligus romansa ketika keduanya semakin dekat.
 
‘100 Days of Deception’ disutradarai Yoo In Shik, sosok di balik drama populer seperti Extraordinary Attorney Woo dan seri Dr. Romantic.
 
Selain Kim Yoo Jung dan Park Jinyoung, jajaran pemainnya turut diisi Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng, dan Jin Seon Kyu.
 
Kehadiran para pemain tersebut memperkuat perpaduan antara kisah spionase, konflik sejarah, dan hubungan emosional dalam drama.
 
Dengan konsep penyamaran, misi rahasia, serta romansa di tengah situasi politik yang penuh ancaman, ‘100 Days of Deception’ menjadi salah satu drama Korea yang patut dinantikan.
 
Chemistry Park Jinyoung dan Kim Yoo Jung juga menjadi daya tarik tersendiri, terutama karena kedua karakter mereka harus menyembunyikan jati diri masing-masing sembari menghadapi perasaan yang semakin sulit dikendalikan.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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