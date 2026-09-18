Park Jinyoung dan Kim Yoo Jung Ungkap Alasan Pilih 100 Days of Deception 

park jinyoung (x @theseoulstory)

JawaPos.com – Drama terbaru “100 Days of Deception” makin menarik perhatian menjelang penayangannya. Dibintangi Park Jinyoung dan Kim Yoo Jung, drama ini memadukan kisah sejarah, romansa, serta spionase dengan latar masa Gyeongseong. Keduanya pun baru-baru ini mengungkap alasan yang membuat mereka tertarik bergabung dalam proyek tersebut.

Bagi Park Jinyoung, faktor utama yang membuatnya menerima tawaran adalah kualitas naskah sekaligus jajaran tim produksi. Ia menyebut naskah 100 Days of Deception, sutradara, penulis, serta seluruh orang yang terlibat dalam proyek tersebut menjadi alasan kuat di balik keputusannya.

Drama ini disutradarai Yoo In Shik, yang dikenal melalui Dr. Romantic dan Extraordinary Attorney Woo, bersama Kim Yoon Jin, sementara naskahnya ditulis Ryu Bo Ri.

Kim Yoo Jung memiliki pengalaman berbeda ketika pertama kali membaca naskah. Ia mengaku begitu larut dalam cerita hingga tidak menyadari waktu berlalu.

Kedalaman kisah tersebut juga membuatnya memikirkan kehidupan masyarakat pada era yang menjadi latar drama. Setelah menyelesaikan naskah, emosi yang ditinggalkan cerita masih bertahan cukup lama hingga akhirnya membuatnya yakin untuk mengambil proyek ini.

Menurut laporan allkpop, Kim Yoo Jung memerankan Lee Ga Kyung, seorang pencopet ulung dari Gyeongseong yang menyamar sebagai penerjemah bernama Geum Seo Hee untuk menyusup ke Pemerintah Jenderal Korea.

Sementara itu, Park Jinyoung berperan sebagai Kim Tae Woong, penerjemah elite yang merupakan anak angkat pejabat tinggi Pemerintah Jenderal Korea.

Keduanya kembali bertemu setelah sebelumnya beberapa kali berpapasan secara kebetulan, tetapi Tae Woong justru mencurigai identitas Ga Kyung.

Park Jinyoung menggambarkan Kim Tae Woong sebagai karakter yang mengalami krisis identitas antara sosok “Hideo” dan “Tae Woong”. Ia berharap penonton mengikuti perubahan karakter tersebut setelah bertemu Ga Kyung.

Di sisi lain, Kim Yoo Jung menyebut Ga Kyung sebagai gambaran anak muda pada zamannya dan ingin memperlihatkan pemikiran, tekad, serta impian generasi yang hidup dalam periode tersebut melalui karakter yang ia mainkan.

Keduanya juga saling memberikan pujian selama menjalani proses produksi. Kim Yoo Jung merasa kehadiran Park Jinyoung membantunya membentuk karakter Ga Kyung, sedangkan Park Jinyoung memuji perhatian Kim Yoo Jung terhadap seluruh kru di lokasi syuting.