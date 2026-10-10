Chemistry Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong di Make Me Tingle Dapat Nilai Fantastis 

JawaPos.com – Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong perlihatkan chemistry mereka dalam drama romantis komedi terbaru Make Me Tingle.

Keduanya akan memerankan karakter dengan kepribadian yang sangat bertolak belakang, sehingga hubungan mereka dipenuhi perdebatan, benturan sudut pandang, sekaligus perlahan berkembang menjadi kedekatan yang lebih dalam.

Menurut laporan Soompi, Nam Ji Hyun memberikan nilai 110 dari 100 untuk chemistry-nya bersama Kim Jae Yeong. Ia menggambarkan lawan mainnya sebagai sosok yang lembut, baik hati, hangat, dan mampu mencairkan suasana di lokasi syuting.

Kim Jae Yeong pun membalas pujian tersebut dengan memberikan nilai 100, sekaligus mengaku senang bisa kembali bekerja bersama Nam Ji Hyun setelah drama 100 Days My Prince.

Dalam drama ini, Nam Ji Hyun berperan sebagai Gong Yeon Su, perempuan yang percaya pada cinta tetapi memiliki pandangan cukup konservatif mengenai hubungan.

Sementara itu, Kim Jae Yeong memerankan Dokgo Dal, CEO startup produk dewasa yang memiliki pemikiran jauh lebih terbuka. Perbedaan karakter tersebut membuat keduanya sering terlibat konflik sejak awal pertemuan mereka.

Nam Ji Hyun menjelaskan bahwa percakapan antara Yeon Su dan Dal menjadi salah satu bagian penting dalam cerita. Keduanya kerap melihat situasi yang sama dari sudut pandang berbeda.