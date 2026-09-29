Bicara tentang Karakternya di Drama Make Me Tingle, Nam Ji Hyun: Saya Terkesan dengan Karakternya

Nam Ji Hyun / Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Jadi aktris Korea sejak kecil, Nam Ji Hyun rencananya akan berperan di drama mendatangnya, Make Me Tingle
Dilansir dari Soompi, Selasa (29/9), ia akan menjadi karakter Gong Yeon Su, percaya pada cinta namun belum benar-benar memahami maknanya bagi dirinya sendiri.
Ia pun bertemu Dokgo Dal (Kim Jae Yeong), seorang CEO perusahaan rintisan mainan seks yang membuka dunia baru baginya.
Menjadi putri sulung dari sebuah keluarga besar yang tumbuh dalam lingkungan konservatif dan tradisional, Gong Yeon Su, bekerja sebagai pemasar
Nam Ji Hyun berkata, “Gong Yeon Su memiliki banyak sisi berbeda, bisa bersikap keras kepala, namun juga berusaha memperluas wawasannya.”
Sang aktris menyebut, ia merasa aspek-aspek ini sangat realistis, terkesan dengan bagaimana ia akhirnya berkembang dengan cara menghadapi berbagai hal.
Ia menjelaskan, “Menurut saya, Gong Yeon Su mengalami banyak kekhawatiran dan konflik karena ia menyikapi segala sesuatu dengan tulus.”
Jadi, saya ingin memerankannya sebagai sosok yang dengan tulus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap situasi.
Nam Ji Hyun menjelaskan, “Gong Yeon Su memilih karier di bidang pemasaran karena ia takut hidupnya hanya akan terbatas pada dunianya yang sempit.”
Sang aktris juga berharap penonton bisa menyaksikan bagaimana Gong Yeon Su dan Dokgo Dal sering berselisih dan beradu argumen, drama ini akan tayang perdana pada 15 Oktober, tungguin ya.
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