Kim Jae-yeong Tampil Beda sebagai CEO di Make Me Tingle

JawaPos.com – Kim Jae-yeong perlihatkan sisi berbeda melalui drama terbaru Make Me Tingle. Menurut laporan Soompi, Kim Jae-yeong berperan sebagai Dokgo Dal, seorang CEO muda yang menjalankan startup produk dewasa.

Drama ini mengusung genre komedi romantis dan mengikuti kisah Gong Yeon-su yang diperankan Nam Ji-hyun, serta Dokgo Dal dengan cara pandang mereka yang berbeda mengenai cinta dan hubungan.

Dokgo Dal digambarkan sebagai sosok yang memiliki pemikiran terbuka mengenai cinta dan kehidupan seksual. Ia tidak menganggap produk dewasa sebagai sesuatu yang tabu, melainkan bagian natural dari kehidupan manusia.

Dengan keyakinan tersebut, sang CEO menjalankan bisnisnya secara serius sekaligus berusaha menghadirkan produk yang dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.

Dedikasinya terhadap perusahaan terlihat dari rutinitas Dokgo Dal yang hampir tidak mengenal kata santai. Ia aktif berdiskusi dengan para staf, menerima laporan mengenai perkembangan bisnis, hingga terlibat langsung dalam berbagai keputusan perusahaan.

Karakter ini memperlihatkan sosok pengusaha muda yang tidak sekadar memberikan instruksi dari balik meja, tetapi ikut memahami setiap proses yang terjadi dalam bisnisnya.

Dalam salah satu adegan, Dokgo Dal bahkan turun langsung ke toko untuk mengamati produk milik perusahaannya. Ia memperhatikan barang yang paling banyak terjual sekaligus mencari tahu apa yang membuat konsumen tertarik.