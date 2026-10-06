“Make Me Tingle” Rilis Pertemuan Pertama Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong yang Penuh Konflik 

JawaPos.com – Drama terbaru, “Make Me Tingle”, perlihatkan chemistry unik antara Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong. Keduanya dipertemukan melalui sebuah kencan buta yang justru menjadi awal dari hubungan penuh kejutan.
Drama ini mengusung genre komedi romantis dengan kisah dua karakter yang memiliki pandangan sangat berbeda mengenai cinta dan hubungan.
Menurut laporan Soompi, Nam Ji Hyun berperan sebagai Gong Yeon Su, perempuan yang percaya pada cinta tetapi belum benar-benar memahami makna hubungan romantis.
Sementara itu, Kim Jae Yeong memerankan Dokgo Dal, CEO startup mainan dewasa yang memiliki pandangan jauh lebih terbuka mengenai cinta dan hubungan.
Pertemuan pertama mereka terjadi melalui kencan buta yang diatur oleh keluarga masing-masing.
Alih-alih langsung menemukan kecocokan, keduanya justru memiliki kesan yang bertolak belakang.
Yeon Su dikenal konservatif dalam memandang cinta dan hubungan, sedangkan Dokgo Dal memiliki pemikiran yang lebih bebas.
Perbedaan prinsip tersebut membuat suasana kencan pertama mereka terasa canggung dan bahkan sulit membayangkan keduanya akan bertemu kembali.
Namun, takdir ternyata mempertemukan mereka sekali lagi dalam situasi yang sama sekali berbeda. Yeon Su yang bekerja sebagai seorang marketer mendapat tugas untuk menangani pemasaran produk mainan dewasa.
Tanpa diduga, Dokgo Dal kembali muncul dalam hidupnya, kali ini bukan sebagai teman kencan buta, melainkan sebagai klien yang membutuhkan jasanya.
Hubungan mereka pun berubah dari dua orang yang gagal menemukan kecocokan menjadi rekan bisnis. Foto-foto terbaru drama memperlihatkan kontras ekspresi keduanya ketika bertemu, seolah mengisyaratkan bahwa kerja sama mereka tidak akan berjalan mulus.
Meski begitu, kedekatan yang terus terjalin perlahan berpotensi menggoyahkan prinsip masing-masing tentang cinta dan hubungan.
“Make Me Tingle” semakin menarik karena Yeon Su yang tumbuh dalam keluarga sangat konservatif harus terjun ke dunia yang sebelumnya asing baginya.
Di sisi lain, pertemuannya dengan Dokgo Dal membuat kehidupannya semakin rumit sekaligus membuka kemungkinan munculnya perasaan baru.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022