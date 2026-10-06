“Make Me Tingle” Rilis Pertemuan Pertama Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong yang Penuh Konflik 

Nam Ji Hyun (x @soompi)



JawaPos.com – Drama terbaru, “Make Me Tingle”, perlihatkan chemistry unik antara Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yeong. Keduanya dipertemukan melalui sebuah kencan buta yang justru menjadi awal dari hubungan penuh kejutan.

Drama ini mengusung genre komedi romantis dengan kisah dua karakter yang memiliki pandangan sangat berbeda mengenai cinta dan hubungan.

Menurut laporan Soompi, Nam Ji Hyun berperan sebagai Gong Yeon Su, perempuan yang percaya pada cinta tetapi belum benar-benar memahami makna hubungan romantis.

Sementara itu, Kim Jae Yeong memerankan Dokgo Dal, CEO startup mainan dewasa yang memiliki pandangan jauh lebih terbuka mengenai cinta dan hubungan.

Pertemuan pertama mereka terjadi melalui kencan buta yang diatur oleh keluarga masing-masing.

Alih-alih langsung menemukan kecocokan, keduanya justru memiliki kesan yang bertolak belakang.

Yeon Su dikenal konservatif dalam memandang cinta dan hubungan, sedangkan Dokgo Dal memiliki pemikiran yang lebih bebas.

Perbedaan prinsip tersebut membuat suasana kencan pertama mereka terasa canggung dan bahkan sulit membayangkan keduanya akan bertemu kembali.

Namun, takdir ternyata mempertemukan mereka sekali lagi dalam situasi yang sama sekali berbeda. Yeon Su yang bekerja sebagai seorang marketer mendapat tugas untuk menangani pemasaran produk mainan dewasa.

Tanpa diduga, Dokgo Dal kembali muncul dalam hidupnya, kali ini bukan sebagai teman kencan buta, melainkan sebagai klien yang membutuhkan jasanya.

Hubungan mereka pun berubah dari dua orang yang gagal menemukan kecocokan menjadi rekan bisnis. Foto-foto terbaru drama memperlihatkan kontras ekspresi keduanya ketika bertemu, seolah mengisyaratkan bahwa kerja sama mereka tidak akan berjalan mulus.

Meski begitu, kedekatan yang terus terjalin perlahan berpotensi menggoyahkan prinsip masing-masing tentang cinta dan hubungan.

“Make Me Tingle” semakin menarik karena Yeon Su yang tumbuh dalam keluarga sangat konservatif harus terjun ke dunia yang sebelumnya asing baginya.