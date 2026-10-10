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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.48 WIB

Jeong Yein Dapat Banyak Tawaran, dari MC Variety Show hingga Gantikan Ha Young di The Trauma Code

jeong yein (x @photoism_behind) - Image

jeong yein (x @photoism_behind)

JawaPos.com – Jeong Yein tengah menikmati fase baru dalam perjalanan kariernya. Setelah aktif sebagai penyanyi dan memperluas kiprah ke dunia akting, Yein kini mulai mendapat lebih banyak kesempatan di layar kaca, termasuk menjadi MC reguler untuk sebuah variety show bertema kencan.

Menurut laporan Zapzee, Yein berbicara mengenai pengalaman pertamanya menjadi MC reguler program dating reality Enemies in the Outfield Seats.

Acara TVING tersebut mempertemukan pria dan wanita lajang yang merupakan pendukung klub baseball rival. Yein menjadi co-host bersama komedian Lee Yong Jin dan mantan pemain baseball Hwang Jae Gyun.

Yein mengaku menikmati pengalaman tersebut karena chemistry dengan dua host lainnya ternyata berjalan sangat baik meski mereka tidak menjalani latihan secara terpisah.

Mereka hanya melakukan satu kali pertemuan sebelum produksi dan langsung memulai syuting. Yein bahkan mengatakan jika sejak awal mengetahui bahwa variety show kencan bisa semenyenangkan itu, ia mungkin sudah ingin mencoba program serupa lebih cepat.

Selain aktivitas variety show, Yein juga tengah memperluas karier aktingnya melalui serial populer Netflix The Trauma Code: Heroes on Call.

Ia akan memerankan Cheon Jang Mi, perawat senior tahun kelima di tim trauma, yang sebelumnya dimainkan oleh Ha Young pada musim pertama.

Yein terpilih untuk mengambil alih karakter tersebut setelah Ha Young memutuskan tidak melanjutkan perannya.

Kesempatan tersebut menjadi langkah penting bagi Yein karena produksi The Trauma Code: Heroes on Call Season 2 dan 3 dijadwalkan dimulai secara bersamaan pada Oktober.

Sebagai aktris, Yein sebelumnya telah membangun pengalaman melalui sejumlah drama, web drama, hingga proyek teater setelah debut bersama Lovelyz pada 2014.

Editor: Hanny Suwindari
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