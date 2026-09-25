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Leni Setya Wati
Jumat, 25 September 2026 | 16.48 WIB

Agensi Jeong Yein Bantah Kabar Casting “The Trauma Code: Heroes On Call”

jeong yein (x @koreanindo) - Image

jeong yein (x @koreanindo)

JawaPos.com – Jeong Yein Lovelyz dikabarkan mendapat tawaran untuk bergabung dalam musim terbaru drama medis “The Trauma Code: Heroes On Call”.

Menurut laporan Soompi, Jeong Yein disebut akan mengambil alih karakter Cheon Jang Mi yang sebelumnya diperankan Ha Young untuk Season 2 dan 3. Namun, kabar tersebut langsung mendapat respons dari agensi sang aktris.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa tim produksi telah melakukan proses audisi untuk mencari pemeran baru setelah Ha Young memutuskan tidak melanjutkan perannya sebagai Cheon Jang Mi. Dari proses tersebut, Jeong Yein dikabarkan terpilih untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ha Young.

Namun, agensi SUBLIME, membantah kabar tersebut. Pihak agensi menyatakan bahwa hingga kini tidak ada pembicaraan mengenai penampilan Jeong Yein dalam “The Trauma Code: Heroes On Call”.

Netflix juga memberikan jawaban serupa dengan menyebut bahwa pembicaraan mengenai casting masih berlangsung dan belum ada keputusan yang dikonfirmasi.

Ha Young memang telah dipastikan tidak tampil dalam musim lanjutan drama tersebut. Netflix mengonfirmasi pada September bahwa sang aktris memutuskan untuk tidak bergabung dalam proyek berikutnya.

Ha Young sebelumnya memerankan perawat Cheon Jang Mi di musim pertama dan dijadwalkan kembali bersama Ju Ji Hoon serta Choo Young Woo.

“The Trauma Code: Heroes On Call” sendiri berkisah tentang Baek Kang Hyuk, seorang dokter bedah trauma jenius yang diperankan Ju Ji Hoon.

Editor: Novia Tri Astuti
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