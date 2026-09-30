Jeong Yein Lovelyz Jadi Perawat Cheon Jang Mi di The Trauma Code Season 2

JawaPos.com – Jeong Yein Lovelyz bergabung dalam jajaran pemeran The Trauma Code: Heroes on Call untuk musim terbaru.

Menurut laporan Soompi, Netflix mengonfirmasi bahwa Jeong Yein akan mengambil alih karakter Cheon Jang Mi, yang sebelumnya diperankan Ha Young, dalam Season 2 dan Season 3 drama medis tersebut.

Kepastian ini hadir setelah kabar mengenai casting Jeong Yein sempat muncul pada 23 September lalu.

Saat itu, agensi Jeong Yein dan Netflix belum mengonfirmasi keterlibatannya. Namun, perkembangan terbaru menyebutkan bahwa Jeong Yein telah terpilih sebagai pemeran pengganti dan dijadwalkan mengikuti pembacaan naskah bersama sejumlah pemeran utama lainnya.

Jeong Yein akan memerankan Cheon Jang Mi, seorang perawat yang menjadi bagian dari tim trauma. Karakter ini sebelumnya diperankan Ha Young pada musim pertama.

Ha Young kemudian memutuskan untuk tidak kembali dalam musim berikutnya, dan tim produksi menggelar proses audisi untuk mencari aktris yang akan meneruskan peran tersebut.

Bagi Jeong Yein, proyek ini menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan karier aktingnya.

Ia pertama kali debut sebagai anggota Lovelyz pada 2014, sebelum mulai memperluas aktivitas ke dunia akting. Beberapa proyek yang pernah dibintanginya antara lain Criminal Minds dan Na Ra the Socialite Wannabe.

The Trauma Code: Heroes on Call sendiri mengikuti kisah Baek Kang Hyuk, ahli bedah trauma jenius yang diperankan Ju Ji Hoon, saat berusaha membangun kembali tim pusat trauma yang mengalami berbagai persoalan.