Intip Kisah Kim Ji Won yang Beraksi Melawan Direktur dalam Drama Doctor X

Pemeran Drama Doctor X. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Selalu menarik perhatian dengan aktingnya, aktris Korea Kim Ji Won akan membuat kehebohan tepat di hari pertama kerjanya dalam drama Doctor X
Dikutip dari Soompi, Sabtu (10/10), dram berlatar medis ini diperankan Kim Ji Won sebagai Gye Soo Jung, ahli bedah jenius yang membuktikan makna sejati menjadi dokter.
Sembari melakukan operasi, ia bekerja untuk membenahi institusi yang sarat akan korupsi, yang menarik perhatian
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Obsesinya yang tak kenal lelah terhadap pembedahan, ia juga melawan korupsi dan malpraktik di Rumah Sakit Universitas Guseo sebagai sosok pahlawan medis di sisi gelap
Gye Soo Jung memancarkan semangat perlawanan yang kuat, dimana ia duduk dengan sikap menantang di tengah para dokter yang memadati ruang konferensi.
Terlihat bagaimana dirinya yang tiba-tiba melangkah ke podium di hadapan ratusan dokter yang menyaksikan, membuat mereka terpana.
Gye Soo Jung memusatkan seluruh perhatiannya pada rekam medis pasien, mematahkan klaim-klaim sang direktur poin demi poin.
Akankah Gye Soo Jung ahli bedah lepas yang telah berhasil membuat direktur rumah sakit kewalahan tepat di hari pertama kerjanya.
Tim produksi berkomentar, “Mulai dari episode pertama, penonton akan disuguhi serangkaian tindakan tak lazim dari Gye Soo Jung.”
Jika penasaran dengan akting Kim Ji Won, saksikan drama Doctor X yang akan tayang pada 9 Oktober pukul 21.50 KST.
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