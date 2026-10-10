Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.32 WIB

Intip Kisah Kim Ji Won yang Beraksi Melawan Direktur dalam Drama Doctor X

Pemeran Drama Doctor X. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Drama Doctor X. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Selalu menarik perhatian dengan aktingnya, aktris Korea Kim Ji Won akan membuat kehebohan tepat di hari pertama kerjanya dalam drama Doctor X

Dikutip dari Soompi, Sabtu (10/10), dram berlatar medis ini diperankan Kim Ji Won sebagai Gye Soo Jung, ahli bedah jenius yang membuktikan makna sejati menjadi dokter.

Sembari melakukan operasi, ia bekerja untuk membenahi institusi yang sarat akan korupsi, yang menarik perhatian

Obsesinya yang tak kenal lelah terhadap pembedahan, ia juga melawan korupsi dan malpraktik di Rumah Sakit Universitas Guseo sebagai sosok pahlawan medis di sisi gelap

Gye Soo Jung memancarkan semangat perlawanan yang kuat, dimana ia duduk dengan sikap menantang di tengah para dokter yang memadati ruang konferensi.

Terlihat bagaimana dirinya yang tiba-tiba melangkah ke podium di hadapan ratusan dokter yang menyaksikan, membuat mereka terpana.

Gye Soo Jung memusatkan seluruh perhatiannya pada rekam medis pasien, mematahkan klaim-klaim sang direktur poin demi poin.

Akankah Gye Soo Jung ahli bedah lepas yang telah berhasil membuat direktur rumah sakit kewalahan tepat di hari pertama kerjanya.

Tim produksi berkomentar, “Mulai dari episode pertama, penonton akan disuguhi serangkaian tindakan tak lazim dari Gye Soo Jung.”

Jika penasaran dengan akting Kim Ji Won, saksikan drama Doctor X yang akan tayang pada 9 Oktober pukul 21.50 KST.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kim Ji Won Cerita Jadi Yoo Rachel di The Heirs hingga Menangis Dapat Tawaran Descendants of the Sun - Image
Music & Movie

Kim Ji Won Cerita Jadi Yoo Rachel di The Heirs hingga Menangis Dapat Tawaran Descendants of the Sun

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.38 WIB

Jadi Dokter Bedah Jenius, Kim Ji Won Ternyata Punya Hobi Unik di “Doctor X” - Image
Music & Movie

Jadi Dokter Bedah Jenius, Kim Ji Won Ternyata Punya Hobi Unik di “Doctor X”

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.24 WIB

Alasan Kim Ji Won Rajin Nonton Konser BIGBANG, aespa hingga Jennie BLACKPINK - Image
Entertainment

Alasan Kim Ji Won Rajin Nonton Konser BIGBANG, aespa hingga Jennie BLACKPINK

Rabu, 30 September 2026 | 15.26 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore