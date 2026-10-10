Kim Ji Won Cerita Jadi Yoo Rachel di The Heirs hingga Menangis Dapat Tawaran Descendants of the Sun

JawaPos.com – Kim Ji Won selama ini dikenal lewat karakter-karakternya yang kuat, tegas, dan penuh percaya diri. Namun, siapa sangka kepribadian sang aktris di kehidupan nyata justru sangat berbeda.

Dalam penampilan terbarunya di You Quiz on the Block, Kim Ji Won mengungkap bahwa dirinya merupakan sosok yang cukup penakut dan cenderung berhati-hati dalam menghadapi berbagai hal.

Ia mengaku peran tersebut cukup sulit karena sifat Rachel yang selalu marah dan gemar melontarkan perkataan tajam sangat bertolak belakang dengan kepribadiannya.

Demi mendalami karakter tersebut, Kim Ji Won bahkan berlatih cara berbicara Rachel kepada saudara perempuannya.

Kim Ji Won kemudian berbicara mengenai salah satu proyek yang begitu berkesan dalam perjalanan kariernya, yakni Descendants of the Sun.

Setelah The Heirs, ia sempat merasa cemas dan bertanya-tanya apakah dirinya masih akan mendapatkan proyek akting berikutnya.

Karena itu, ketika penulis Kim Eun Sook menelepon dan menawarkan peran dalam Descendants of the Sun, Kim Ji Won langsung menerimanya hingga akhirnya menangis karena merasa lega dan bahagia.

Pengalaman berbeda juga ia rasakan saat membintangi Queen of Tears sebagai Hong Hae In.