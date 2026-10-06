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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.24 WIB

Jadi Dokter Bedah Jenius, Kim Ji Won Ternyata Punya Hobi Unik di “Doctor X”

Kim ji won (x @soompi) - Image

Kim ji won (x @soompi)

JawaPos.com – Kim Ji Won tunjukkan karakter yang berbeda dari biasanya melalui drama terbaru SBS, “Doctor X”.

Jika di ruang operasi ia tampil sebagai dokter bedah jenius dengan kemampuan luar biasa, karakter Gye Soo Jung ternyata memiliki sisi unik yang cukup menggemaskan ketika sedang berada di luar ruang operasi.

Menurut laporan Soompi, Gye Soo Jung dikenal sebagai “anjing gila ruang operasi”, julukan yang menggambarkan obsesinya terhadap dunia bedah.

Ia memiliki kemampuan medis yang nyaris tanpa cela dan berani menghadapi sistem penuh korupsi di Guseo University Hospital dengan caranya sendiri.

Namun, karakter yang begitu serius ketika menangani pasien ternyata memiliki kelemahan sederhana: makanan.

Dalam potongan gambar terbaru, Soo Jung terlihat menikmati susu rasa pisang dengan kedua tangannya sekaligus.

Adegan lainnya memperlihatkan dirinya begitu lahap menyantap makanan sampai pipinya tampak penuh, tetapi ia tetap tidak mau melepaskan sumpitnya.

Kontras tersebut membuat Soo Jung menjadi sosok yang menarik. Ia hampir tidak memiliki ketertarikan pada hal-hal di luar operasi, tetapi makanan seolah menjadi pengecualian.

Editor: Novia Tri Astuti
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