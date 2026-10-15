Comeback Kim Ji Won Lewat Doctor X Langsung Melejit, Rating Tembus Dua Digit

Kim Ji Won (x @kjwonexayph)

JawaPos.com - Kim Ji Won menarik perhatian lewat drama Korea terbarunya, Doctor X: Mafia in White. Drama medis yang menandai kembalinya Kim Ji Won ke layar kaca setelah kesuksesan Queen of Tears ini langsung mencatat perolehan rating tinggi sejak penayangan perdana.

Dalam dua episode awal, serial SBS tersebut menunjukkan respons positif dari penonton berkat kisah penuh ketegangan dan karakter utama yang berani melawan ketidakadilan.

Menurut laporan allkpop, Doctor X memulai penayangannya pada 9 Oktober dengan rating rata-rata nasional sebesar 11,4 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 14,9 persen pada episode kedua yang tayang 10 Oktober, berdasarkan data Nielsen Korea.

Pencapaian ini menunjukkan kenaikan sebesar 3,5 poin persentase hanya dalam satu episode, sekaligus memperkuat perhatian terhadap drama yang dibintangi Kim Ji Won tersebut.

Dalam drama ini, Kim Ji Won berperan sebagai Gye Su Jung, seorang dokter bedah jenius yang mengandalkan kemampuan medis dan prinsip pribadi dalam menghadapi berbagai persoalan rumah sakit. Ia bekerja di Rumah Sakit Universitas Guseo, tempat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mengancam keselamatan serta kepentingan pasien.

Su Jung tidak segan menentang pimpinan rumah sakit maupun dokter lain ketika keputusan mereka dinilai bertentangan dengan etika medis.

Ketegangan cerita semakin terasa ketika Su Jung harus menangani pasien dalam kondisi kritis, sekaligus berhadapan dengan pihak-pihak yang mengutamakan status dan kekuasaan.

Salah satu momen penting memperlihatkan keberaniannya memprioritaskan pasien yang membutuhkan pertolongan dibandingkan pasien VIP yang menuntut perlakuan khusus.

Adegan operasi yang menegangkan juga memperlihatkan ketenangan dan ketepatan Su Jung saat mengambil keputusan di ruang bedah.

Peran ini menjadi tantangan baru bagi Kim Ji Won karena karakternya berbeda dari Hong Hae In, sosok elegan yang ia mainkan dalam Queen of Tears.

Kali ini, Kim Ji Won menampilkan karakter yang dingin, tegas, dan percaya diri dengan ekspresi emosi yang lebih terkendali. Penampilannya sebagai dokter bedah juga menjadi salah satu daya tarik utama, terutama melalui adegan medis yang membutuhkan konsentrasi dan ketelitian.

Dengan rating yang terus meningkat pada awal penayangan, Doctor X: Mafia in White membuka perjalanan yang menjanjikan bagi Kim Ji Won dalam genre drama medis.