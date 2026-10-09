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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.34 WIB

Bridgerton Akan Memproduksi Cerita Spin-off yang Berfokus Pada Kisah Cinta Violet dan Edmund

Spin-off Bridgertone tentang Violet akan segera diproduksi (Netflix Tudum) - Image

Spin-off Bridgertone tentang Violet akan segera diproduksi (Netflix Tudum)

JawaPos.com – Serial sempalan (spin-off) Bridgerton yang mengisahkan kehidupan Lady Violet Bridgerton pada masa muda resmi diumumkan dan akan menghadirkan kisah asmaranya dengan Viscount Edmund Bridgerton.

Dilansir dari laman resmi Netflix Tudum pada Jum'at (9/10), Serial terbatas ini akan menyoroti perjalanan cinta pasangan tersebut sebelum mereka membangun keluarga dengan delapan anak yang dikenal dalam serial utama Bridgerton.

Pengumuman tersebut hadir ketika produksi musim kelima Bridgerton tengah berlangsung di London, sekaligus memperluas waralaba drama romantis populer dari Netflix dan Shondaland.

Shonda Rhimes akan terlibat sebagai penulis, pengarah utama cerita (showrunner), dan produser eksekutif bersama Nicholas Nardini dalam penggarapan serial terbaru tersebut.

Sutradara Bridgerton, Tom Verica, serta Betsy Beers juga akan bergabung sebagai produser eksekutif untuk mengembangkan kisah masa muda Violet.

Sebelumnya, Rhimes menciptakan serial sempalan Queen Charlotte: A Bridgerton Story yang meraih penghargaan Emmy dan turut memperluas cerita di balik keluarga serta lingkungan bangsawan dalam waralaba tersebut.

Selain pengumuman serial Violet muda, musim kelima Bridgerton akan berfokus pada kisah cinta Francesca Bridgerton dan Michaela, sedangkan musim keenam telah mendapat persetujuan produksi sejak Mei 2025.

Season kelima dijadwalkan melanjutkan kesuksesan musim sebelumnya yang menduduki peringkat pertama daftar serial televisi berbahasa Inggris global Netflix dan masuk dalam daftar sepuluh besar di 92 negara.

Kehadiran serial tentang Violet muda diharapkan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai perjalanan cinta sang matriark sebelum ia dikenal sebagai ibu dari keluarga Bridgerton.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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