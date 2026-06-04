Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 4 Juni 2026 | 20.42 WIB

Kisah Cinta Dua Lipa dan Callu Turner yang Berakhir di Pelaminan

Ilustrasi pernikahan dua lipa dan callum tuner (Instagram @eviemagazine) - Image

Ilustrasi pernikahan dua lipa dan callum tuner (Instagram @eviemagazine)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari dunia hiburan internasional.  Dua Lipa resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi Callum Turner, aktor asal Inggris.

Kisah cinta mereka seperti kebanyakan pecinta novel atau penikmat film romantis inginkan. Keduanya pertama kali bertemu di restoran The River Cafe, London, lewat perkenalan seorang teman.

Namun, benih-benih cinta baru benar-benar tumbuh beberapa bulan kemudian di sebuah acara di Los Angeles pada Januari 2024.

Saat mereka kembali mengobrol, mereka menyadari sebuah kebetulan yang luar biasa: keduanya sedang membaca novel fiksi yang sama, yakni Trust karya pemenang Pulitzer, Hernán Díaz.

Menariknya lagi, mereka bahkan sedang membaca di bab yang sama. Momen ini menjadi titik awal kedekatan mereka yang berujung ke pelaminan.

Keduanya melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 31 Mei 2026, dalam sebuah upacara yang sangat tertutup di London.

Pernikahan ini dihadiri oleh delapan orang tamu yang terdiri dari keluarga dan sahabat terdekat dari pengantin.

Setelah mengucap janji suci, pasangan pengantin baru ini menuruni tangga dengan taburan konfeti sebagai pengiringnya, sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi untuk makan malam bersama.

Berbeda dengan tren pernikahan selebritas dunia yang kerap digelar secara besar-besaran, Dua Lipa (30) dan Callum Turner (36) memilih Old Marylebone Town Hall di pusat kota London sebagai tempat pernikahan mereka.

Gedung bersejarah ini memang telah lama menjadi lokasi favorit para selebritas Inggris, seperti Cilla Black dan Liam Gallagher.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Bikin Kejutan, Taylor Swift Mengkonfirmasi Kolaborasinya dengan Toy Story 5 - Image
Music & Movie

Bikin Kejutan, Taylor Swift Mengkonfirmasi Kolaborasinya dengan Toy Story 5

Rabu, 3 Juni 2026 | 14.28 WIB

Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan akan Digelar di New York Pada Awal Juli 2026 - Image
Entertainment

Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Dikabarkan akan Digelar di New York Pada Awal Juli 2026

Rabu, 15 April 2026 | 22.58 WIB

Dua Lipa Gugat Samsung Rp 245 Miliar Diduga Gunakan Fotonya untuk Promosi Televisi Tanpa Izin - Image
Infotainment

Dua Lipa Gugat Samsung Rp 245 Miliar Diduga Gunakan Fotonya untuk Promosi Televisi Tanpa Izin

Selasa, 12 Mei 2026 | 01.39 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore