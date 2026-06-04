Kisah Cinta Dua Lipa dan Callu Turner yang Berakhir di Pelaminan

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari dunia hiburan internasional. Dua Lipa resmi melepas masa lajangnya dengan menikahi Callum Turner, aktor asal Inggris.

Kisah cinta mereka seperti kebanyakan pecinta novel atau penikmat film romantis inginkan. Keduanya pertama kali bertemu di restoran The River Cafe, London, lewat perkenalan seorang teman.

Namun, benih-benih cinta baru benar-benar tumbuh beberapa bulan kemudian di sebuah acara di Los Angeles pada Januari 2024.

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Saat mereka kembali mengobrol, mereka menyadari sebuah kebetulan yang luar biasa: keduanya sedang membaca novel fiksi yang sama, yakni Trust karya pemenang Pulitzer, Hernán Díaz.

Menariknya lagi, mereka bahkan sedang membaca di bab yang sama. Momen ini menjadi titik awal kedekatan mereka yang berujung ke pelaminan.

Keduanya melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 31 Mei 2026, dalam sebuah upacara yang sangat tertutup di London.

Pernikahan ini dihadiri oleh delapan orang tamu yang terdiri dari keluarga dan sahabat terdekat dari pengantin.

Setelah mengucap janji suci, pasangan pengantin baru ini menuruni tangga dengan taburan konfeti sebagai pengiringnya, sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi untuk makan malam bersama.

Berbeda dengan tren pernikahan selebritas dunia yang kerap digelar secara besar-besaran, Dua Lipa (30) dan Callum Turner (36) memilih Old Marylebone Town Hall di pusat kota London sebagai tempat pernikahan mereka.