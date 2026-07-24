Dari The First Frost hingga Amidst a Snowstorm of Love, Ini 5 C-Drama dengan Kisah Cinta Pria Paling Tulus

drama china the first frost (x @mandarinfess)

JawaPos.com – Beberapa kisah cinta memang berbeda, tidak semua kisah cinta dimulai dari perasaan yang saling berbalas.

Beberapa drama China romantis, justru karakter pria yang lebih dulu jatuh hati dan tanpa ragu memperjuangkan wanita yang dicintainya.

Ketulusan, kesabaran, hingga pengorbanan mereka menjadi daya tarik tersendiri yang membuat penonton sulit berpaling dari kisah-kisah ini.

Salah satunya Amidst a Snowstorm of Love. Lin Yi Yang langsung terpikat pada Yin Guo sejak pertemuan pertama di Finlandia.

Perasaan itu bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap cinta, tetapi juga membangkitkan kembali semangatnya mengejar biliar yang sempat ia tinggalkan.

Romansa hangat mereka menjadi salah satu alasan drama ini begitu digemari.

Kisah serupa ada di drama The First Frost, ketika Sang Yan tetap menyimpan cintanya kepada Wen Yi Fan sejak masa sekolah.

Takdir mempertemukan mereka kembali bertahun-tahun kemudian sebagai teman serumah.

Meskipun luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh, Sang Yan tetap menjadi sosok yang setia melindungi dan menemani Yi Fan hingga keduanya menemukan kesempatan kedua untuk bahagia.

Drama Shine on Me menghadirkan Lin Yu Sen, mantan ahli bedah saraf yang diam-diam telah lama mencintai Nie Xi Guang.

Ada pula The Best Thing, yang memperlihatkan dokter pengobatan tradisional He Su Ye perlahan jatuh hati kepada Shen Xi Fan dan berusaha menyembuhkan luka emosional sang wanita melalui perhatian yang tulus.

Kedua drama ini menawarkan romansa yang lembut dengan perkembangan hubungan yang terasa alami.

Tak kalah menarik, Eat Run Love menampilkan Gan Yang yang telah mencintai Ding Zhi Tong sejak masa kuliah.

Meski cintanya sempat bertepuk sebelah tangan dan mereka berpisah selama bertahun-tahun, ia tetap menyimpan perasaan yang sama hingga akhirnya takdir kembali mempertemukan keduanya.

Kisah ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus terkadang membutuhkan waktu panjang untuk menemukan jalannya.

Jika menyukai drama dengan karakter pria yang penuh perhatian, setia, dan rela berjuang demi orang yang dicintai, kelima C-Drama ini layak masuk daftar tontonan.

Selain menghadirkan kisah romansa yang menghangatkan hati, masing-masing drama juga menawarkan perjalanan emosional yang membuat penonton ikut larut dalam setiap momen cinta para karakternya.