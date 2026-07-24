Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 23.25 WIB

Dari The First Frost hingga Amidst a Snowstorm of Love, Ini 5 C-Drama dengan Kisah Cinta Pria Paling Tulus

drama china the first frost (x @mandarinfess)

 

 
JawaPos.com – Beberapa kisah cinta memang berbeda, tidak semua kisah cinta dimulai dari perasaan yang saling berbalas.
 
Beberapa drama China romantis, justru karakter pria yang lebih dulu jatuh hati dan tanpa ragu memperjuangkan wanita yang dicintainya.
 
Ketulusan, kesabaran, hingga pengorbanan mereka menjadi daya tarik tersendiri yang membuat penonton sulit berpaling dari kisah-kisah ini.
 
Salah satunya Amidst a Snowstorm of Love. Lin Yi Yang langsung terpikat pada Yin Guo sejak pertemuan pertama di Finlandia.
 
Perasaan itu bukan hanya mengubah cara pandangnya terhadap cinta, tetapi juga membangkitkan kembali semangatnya mengejar biliar yang sempat ia tinggalkan.
 
Romansa hangat mereka menjadi salah satu alasan drama ini begitu digemari.
Kisah serupa ada di drama The First Frost, ketika Sang Yan tetap menyimpan cintanya kepada Wen Yi Fan sejak masa sekolah.
 
Takdir mempertemukan mereka kembali bertahun-tahun kemudian sebagai teman serumah.
 
Meskipun luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh, Sang Yan tetap menjadi sosok yang setia melindungi dan menemani Yi Fan hingga keduanya menemukan kesempatan kedua untuk bahagia.
 
Drama Shine on Me menghadirkan Lin Yu Sen, mantan ahli bedah saraf yang diam-diam telah lama mencintai Nie Xi Guang.
 
Ada pula The Best Thing, yang memperlihatkan dokter pengobatan tradisional He Su Ye perlahan jatuh hati kepada Shen Xi Fan dan berusaha menyembuhkan luka emosional sang wanita melalui perhatian yang tulus.
 
Kedua drama ini menawarkan romansa yang lembut dengan perkembangan hubungan yang terasa alami.
 
Tak kalah menarik, Eat Run Love menampilkan Gan Yang yang telah mencintai Ding Zhi Tong sejak masa kuliah.
 
Meski cintanya sempat bertepuk sebelah tangan dan mereka berpisah selama bertahun-tahun, ia tetap menyimpan perasaan yang sama hingga akhirnya takdir kembali mempertemukan keduanya.
 
Kisah ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus terkadang membutuhkan waktu panjang untuk menemukan jalannya.
 
Jika menyukai drama dengan karakter pria yang penuh perhatian, setia, dan rela berjuang demi orang yang dicintai, kelima C-Drama ini layak masuk daftar tontonan.
 
Selain menghadirkan kisah romansa yang menghangatkan hati, masing-masing drama juga menawarkan perjalanan emosional yang membuat penonton ikut larut dalam setiap momen cinta para karakternya.
 
 
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
11 Tanda Pria yang Mencintai dengan Tulus Meski Sulit Mengucapkannya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

11 Tanda Pria yang Mencintai dengan Tulus Meski Sulit Mengucapkannya Menurut Psikologi

Jumat, 24 Juli 2026 | 23.21 WIB

7 Ciri Perilaku Pria yang Berpotensi Berdampak Buruk pada Relasi, Apa Saja? - Image
Kepribadian

7 Ciri Perilaku Pria yang Berpotensi Berdampak Buruk pada Relasi, Apa Saja?

Kamis, 23 Juli 2026 | 23.35 WIB

Menurut Psikologi, Pria yang Menangis Saat Menonton Film Biasanya Memiliki 8 Ciri Kecerdasan Emosional - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Pria yang Menangis Saat Menonton Film Biasanya Memiliki 8 Ciri Kecerdasan Emosional

Selasa, 21 Juli 2026 | 03.45 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore