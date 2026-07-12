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Leni Setya Wati
Minggu, 12 Juli 2026 | 19.03 WIB

Namkoong Min Ungkap Kisah Cintanya dengan Jin Ah Reum, Sempat Ditolak Sebelum Menikah

potret pernikahan namkoong min dan ji ah reum (x @hallyuforums)

 

JawaPos.com – Aktor Namkoong Min membagikan kisah di balik perjalanan cintanya bersama Jin Ah Reum.
 
Hubungan keduanya ternyata tidak langsung berjalan mulus. Dikutip deari The Chosun, Namkoong Min mengaku sempat ditolak saat pertama kali mengungkapkan perasaannya kepada perempuan yang kini menjadi istrinya.
 
Keduanya semakin dekat setelah terlibat dalam sebuah proyek film. Berkat teman yang menjadi penghubung, komunikasi mereka pun terus berlanjut hingga akhirnya sering bertemu di luar pekerjaan.
 
Merasa yakin dengan perasaannya, Namkoong Min memberanikan diri menyatakan cinta. Akan tetapi, karena terburu-buru dan mengungkapkannya setelah minum, pengakuan tersebut justru berakhir dengan penolakan.
 
Tak menyerah begitu saja, Namkoong Min mencoba kembali setelah pulang dari syuting di luar negeri.
 
Kali ini ia datang dengan tekad bahwa jika kembali ditolak, ia akan benar-benar mengakhiri usahanya.
 
Di luar dugaan, Jin Ah Reum justru mengajaknya bertemu, yang kemudian menjadi awal resmi hubungan asmara mereka.
 
Mengenang momen lamarannya yang dibuat layaknya adegan film romantis. Ia berlutut sambil menyerahkan cincin kepada Jin Ah Reum, sementara sebuah kamera tersembunyi di dalam tas merekam seluruh proses tersebut.
 
Momen spesial itu sengaja diabadikan agar bisa dikenang sepanjang hidup mereka.
 
Video lamaran tersebut ternyata memiliki arti yang lebih besar bagi pasangan ini.
 
Namkoong Min mengungkapkan bahwa setiap kali mereka berselisih, keduanya memilih menonton kembali rekaman tersebut.
 
Melihat kembali momen penuh cinta itu membuat mereka sadar bahwa pertengkaran yang terjadi sering kali tidak sebanding dengan perjalanan panjang yang telah dilalui bersama.
 
Setelah hubungan selama delapan tahun, Namkoong Min dan Jin Ah Reum akhirnya resmi menikah dan kini telah dikaruniai dua anak.
 
Sang aktor menyebut bahwa saling menghargai dan saling memahami merupakan nilai terpenting dalam membangun rumah tangga.
 
Tak heran, kisah cinta mereka kerap menjadi inspirasi bagi banyak penggemar yang mengagumi perjalanan hubungan pasangan selebritas tersebut.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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