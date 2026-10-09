Yesung Super Junior Rayakan 10 Tahun Karier Solo Lewat Album Where We Are

JawaPos.com – Yesung Super Junior rayakan satu dekade perjalanan sebagai solois dengan merilis album penuh keduanya, Where We Are.

Album tersebut diluncurkan pada 6 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik digital, menghadirkan total 12 lagu yang memperlihatkan karakter vokal khas Yesung dalam beragam genre.

Menurut laporan allkpop, lagu utama album ini bertajuk “Pedazos”, sebuah lagu modern rock yang mengangkat emosi rumit setelah berakhirnya sebuah hubungan.

Judul “Pedazos” sendiri berarti “pecahan” dalam bahasa Spanyol, selaras dengan lirik yang menggambarkan kehilangan, kerinduan, penyesalan, hingga jejak cinta yang masih tertinggal.

Tidak hanya menjadi penyanyi, Yesung juga terlibat cukup dalam dalam proses kreatif Where We Are. Ia menulis lirik untuk sembilan dari 12 lagu, termasuk lagu utama “Pedazos”, serta ikut menciptakan satu lagu.

Ia bahkan mengambil peran dalam penyutradaraan mandiri album dan turut berpartisipasi dalam concept film bertajuk “PROOF”.

Album ini menjadi rilisan solo besar pertama Yesung setelah sekitar dua tahun sejak mini album keenamnya, It’s Complicated, yang dirilis pada November 2024.

Sebelumnya, ia juga memperkenalkan “Winds of Time” sebagai lagu pra-rilis. Lagu tersebut mengusung nuansa alternative pop dengan instrumen akustik dan mengajak pendengar merenungkan waktu yang telah berlalu sekaligus pentingnya menjalani kehidupan di masa kini.

Memasuki usia 10 tahun sebagai solois, Yesung memandang perjalanan tersebut bukan sebagai pencapaian seorang diri. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah menemani langkahnya selama satu dekade.