Yesung dan Ryeowook Super Junior Rayakan 10 Tahun Debut Solo dengan Proyek Spesial

Yesung (x @oneilymusic)

JawaPos.com – Yesung dan Ryeowook Super Junior memasuki momen spesial satu dekade sejak memulai perjalanan sebagai solois.

Menurut laporan allkpop, keduanya merayakan 10 tahun debut solo dengan cara berbeda, yakni Yesung melalui perilisan album baru, sedangkan Ryeowook menandainya lewat tur Asia yang baru saja selesai.

Ryeowook menjadi salah satu yang lebih dulu menutup rangkaian perayaan tersebut. Ia mengakhiri tur Asia berjudul “2026 RYEOWOOK'S AGIT CONCERT: DIVE TO BLUE” pada 20 September di Hong Kong.

Sebelumnya, tur ini telah menyambangi lima kota, termasuk Seoul, Bangkok, Makau, dan Taipei.

Ryeowook membawakan sejumlah lagu solonya seperti “Runaway,” “Chamomile,” dan “The Little Prince.” Ia juga menghadirkan medley lagu Super Junior serta membawakan lagu-lagu cover yang dipilih secara berbeda untuk setiap kota.

Di hadapan penggemar, Ryeowook bahkan mengungkapkan bahwa dirinya tengah mempersiapkan konsep konser baru untuk pertunjukan mendatang.

Yesung memilih merayakan satu dekade perjalanan solonya melalui karya musik baru. Ia akan merilis single pra-rilis “Winds of Time” pada 28 September sebagai pembuka menuju album penuh keduanya, “Where We Are.”

Lagu tersebut mengusung warna alternative pop dengan permainan instrumen akustik, sementara liriknya ditulis langsung oleh Yesung. Album ini akan memuat total 12 lagu.

Setelah perilisan album, Yesung juga akan melanjutkan perayaan 10 tahun debut solonya lewat tur Asia berjudul “ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY.” Konser akan dimulai di KBS Arena, Seoul, pada 16–18 Oktober, sebelum berlanjut ke tujuh kota lainnya.

Perjalanan satu dekade Yesung dan Ryeowook menunjukkan dua warna berbeda dalam merayakan karier solo mereka.