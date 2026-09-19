Yesung Ungkap Peran Besarnya di Album Where We Are Lewat Film PROOF 

yesung (x @tang_kira)

JawaPos.com – Yesung Super Junior perlihatkan sisi lain dari persiapan album solo keduanya melalui film konsep bertajuk “PROOF”.

Menurut laporan allkpop, video tersebut dirilis melalui akun media sosial resmi Yesung pada 17 September 2026 dan menampilkan proses sang penyanyi saat mempersiapkan album penuh keduanya, Where We Are.

Yesung terlihat terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pertemuan bersama tim hingga persiapan materi visual.

BizEnter melaporkan bahwa Yesung secara langsung memimpin proyek tersebut sejak tahap perencanaan. Ia ikut menentukan pilihan lagu, konsep visual, hingga styling, sekaligus berkontribusi sebagai penulis lirik untuk 9 dari total 12 lagu dalam album.

Where We Are menjadi rilisan yang memiliki makna khusus karena hadir bertepatan dengan 10 tahun debut solo Yesung.

Menurut Aju Press, album ini menggunakan tema waktu sebagai benang merah, mengajak pendengar melihat kembali perjalanan satu dekade Yesung sebagai solois sekaligus merefleksikan posisinya saat ini. Album tersebut akan berisi 12 lagu dengan beragam warna musik.

Lagu utama album ini berjudul “Pedazos”, sebuah lagu bergenre modern rock yang menggambarkan emosi kompleks setelah berakhirnya sebuah hubungan. Judul “Pedazos” berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “potongan” atau “kepingan”.

BizEnter menyebut lagu tersebut menonjolkan karakter vokal khas Yesung yang bergerak dari register rendah hingga tinggi, mengikuti perubahan dinamika musiknya.

Konsep PROOF juga menjadi gambaran tentang proses Yesung dalam menuangkan pengalaman dan pemikirannya ke dalam karya. allkpop menyebut film tersebut memperlihatkan berbagai persiapan yang dilakukan Yesung bersama tim untuk membangun identitas musik dan visual Where We Are.

Keterlibatannya yang luas membuat album ini tidak hanya menjadi proyek vokal, tetapi juga menjadi karya yang merepresentasikan gagasan kreatifnya.

Album penuh kedua Yesung, “Where We Are”, dijadwalkan resmi dirilis pada 6 Oktober 2026 melalui berbagai platform musik.