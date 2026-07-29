Yesung SUPER JUNIOR Rilis Jadwal Tur Anniversary, Bakal Sambangi 7 Kota di Asia

yesung superjunior (x @soompi)
JawaPos.Com - Yesung SUPER JUNIOR merayakan satu dekade perjalanan karier solonya dengan menggelar tur spesial berjudul 2026 10th Anniversary Tour "ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY".
Pengumuman resmi tersebut dirilis pada 27 Juli, bersamaan dengan jadwal konser yang akan membawa sang penyanyi bertemu penggemar di berbagai kota di Asia.
Dikutip dari soompi, tur dibuka dengan konser selama dua hari di KBS Arena, Seoul, pada 17 dan 18 Oktober 2026. Setelah itu, Yesung akan melanjutkan perjalanannya ke Kuala Lumpur, Makau, Kaohsiung, Singapura, Hong Kong, dan Yokohama, mempersembahkan penampilan spesial untuk merayakan 10 tahun debut solonya bersama para penggemar.
Poster tur juga memberikan petunjuk bahwa Taipei akan menjadi destinasi berikutnya. Meski tanggal dan detail konser di kota tersebut belum diumumkan, kalimat "More ordinary moments to come in Taipei" mengisyaratkan bahwa penggemar di Taiwan juga akan segera mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Yesung.
Hingga saat ini, pihak penyelenggara belum merilis informasi mengenai harga tiket maupun jadwal penjualan di masing-masing negara. SM Entertainment dan promotor lokal menyatakan bahwa detail tersebut akan diumumkan secara bertahap mendekati tanggal konser di setiap kota.
Tur ABOUT THE THINGS WE CALLED ORDINARY menjadi momen istimewa bagi Yesung sekaligus hadiah bagi ELF yang telah mendukung perjalanan musik solonya selama satu dekade.
Dengan rangkaian konser di berbagai negara dan kemungkinan penambahan kota lain, tur ini diperkirakan menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan penggemar SUPER JUNIOR pada akhir 2026 hingga awal 2027.
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