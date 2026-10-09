Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.21 WIB

Suka Drama Romantis? Ini 6 C-Drama yang Cocok Ditonton, Ada Road Home dan The First Frost

the first forst (x @mandarinfess) - Image

the first forst (x @mandarinfess)

JawaPos.com – Musim gugur kerap menjadi latar yang pas untuk kisah penuh nostalgia, cinta lama, penyembuhan luka, hingga kesempatan memulai kembali.

Bagi pencinta C-Drama yang sedang mencari tontonan dengan nuansa hangat dan emosional, ada sejumlah judul yang cocok dinikmati sambil bersantai.

Menurut ulasan Soompi, enam C-Drama berikut menghadirkan kisah cinta dengan berbagai konflik dan karakter yang berusaha menghadapi masa lalu mereka.

1. Road Home

Dibintangi Tan Song Yun dan Jing Bo Ran, Road Home berkisah tentang Gui Xiao yang tidak pernah benar-benar melupakan cinta pertamanya, Lu Yan Chen.

Keduanya berpisah bertahun-tahun sebelumnya, tetapi kembali dipertemukan ketika Yan Chen bertugas sebagai komandan pasukan khusus.

Pertemuan tersebut perlahan membuka kembali perasaan yang sempat terkubur sekaligus memaksa mereka menghadapi luka dan kesalahpahaman dari masa lalu.

2. Amidst a Snowstorm of Love

Drama yang dibintangi Leo Wu dan Zhao Jin Mai ini menawarkan kisah cinta dengan latar dunia olahraga. Lin Yi Yang merupakan mantan legenda snooker yang meninggalkan olahraga setelah sebuah insiden.

Hidupnya berubah ketika bertemu Yin Guo, atlet biliar muda yang datang ke Finlandia untuk mengikuti kejuaraan. Hubungan keduanya bukan hanya menghadirkan romansa, tetapi juga mendorong Yi Yang untuk kembali menghadapi masa lalu dan kecintaannya terhadap olahraga.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Punya Dua Kehidupan, 6 Karakter K-Drama Ini Sukses Bikin Penonton Penasaran - Image
Entertainment

Punya Dua Kehidupan, 6 Karakter K-Drama Ini Sukses Bikin Penonton Penasaran

Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.52 WIB

Lee Jung Shin CNBLUE Jadi Dokter Anak di Drama “What a Boss Wants”  - Image
Entertainment

Lee Jung Shin CNBLUE Jadi Dokter Anak di Drama “What a Boss Wants” 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.49 WIB

Yoo Yeon Seok Hadapi Misteri Besar dalam Drama Terbaru “The Perfect Lie”  - Image
Music & Movie

Yoo Yeon Seok Hadapi Misteri Besar dalam Drama Terbaru “The Perfect Lie” 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore