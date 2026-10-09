Suka Drama Romantis? Ini 6 C-Drama yang Cocok Ditonton, Ada Road Home dan The First Frost

JawaPos.com – Musim gugur kerap menjadi latar yang pas untuk kisah penuh nostalgia, cinta lama, penyembuhan luka, hingga kesempatan memulai kembali.

Bagi pencinta C-Drama yang sedang mencari tontonan dengan nuansa hangat dan emosional, ada sejumlah judul yang cocok dinikmati sambil bersantai.

Menurut ulasan Soompi, enam C-Drama berikut menghadirkan kisah cinta dengan berbagai konflik dan karakter yang berusaha menghadapi masa lalu mereka.

1. Road Home

Dibintangi Tan Song Yun dan Jing Bo Ran, Road Home berkisah tentang Gui Xiao yang tidak pernah benar-benar melupakan cinta pertamanya, Lu Yan Chen.

Keduanya berpisah bertahun-tahun sebelumnya, tetapi kembali dipertemukan ketika Yan Chen bertugas sebagai komandan pasukan khusus.

Pertemuan tersebut perlahan membuka kembali perasaan yang sempat terkubur sekaligus memaksa mereka menghadapi luka dan kesalahpahaman dari masa lalu.

2. Amidst a Snowstorm of Love

Drama yang dibintangi Leo Wu dan Zhao Jin Mai ini menawarkan kisah cinta dengan latar dunia olahraga. Lin Yi Yang merupakan mantan legenda snooker yang meninggalkan olahraga setelah sebuah insiden.