Kim Young Kwang Puji Chae Soo Bin, Sebut Lawan Mainnya Menggemaskan di Drama Take Charge of My Heart

kim young kwang dan chae soo bin (x @jeongjeonginuna)

JawaPos.com - Kim Young Kwang curi perhatian melalui drama romantis komedi Netflix berjudul Take Charge of My Heart.

Dalam wawancara pada 15 Oktober 2026, ia membicarakan pengalamannya kembali ke genre rom-com setelah cukup lama memainkan karakter yang lebih serius, termasuk peran antagonis.

Ia juga mengungkapkan kesan positif terhadap lawan mainnya, Chae Soo Bin, yang dinilainya membantu menciptakan chemistry menarik sepanjang proses syuting.

Menurut laporan Zapzee, Kim Young Kwang mengaku ingin mencoba proyek yang lebih ringan untuk memberikan energi baru dalam perjalanan kariernya.

Ia menyebut sutradara Park Soo Won sejak awal mengarahkan para pemain untuk berani menggunakan berbagai formula klasik komedi romantis.

Meski beberapa adegan terasa berlebihan dan membuatnya malu, Kim memilih mempercayai visi sutradara demi menghadirkan kisah cinta yang manis dan menghibur.

Kim juga mengaku sempat merasa malu ketika menonton serial tersebut setelah dirilis. Ia bahkan menonton seluruh episode sekaligus dan terkejut melihat dirinya sendiri membawakan adegan-adegan romantis yang terasa canggung.

Namun, ia merasa puas karena cerita berakhir sesuai dengan karakteristik rom-com yang menyenangkan. Baginya, drama ini menawarkan kesempatan bagi penonton untuk sejenak meninggalkan realitas dan menikmati kisah cinta dengan sentuhan fantasi.

Dalam Take Charge of My Heart, Kim memerankan Baek Ho Rang, pewaris keluarga konglomerat yang menggunakan jantung buatan dengan baterai yang perlu diisi ulang.

Sementara itu, Chae Soo Bin berperan sebagai Na Bo Bae, seorang penulis drama yang memiliki kemampuan menghasilkan listrik setelah mengalami kejadian misterius saat kecil.

Keadaan unik tersebut membuat keduanya harus terus berdekatan, hingga hubungan yang awalnya didasari kebutuhan perlahan berkembang menjadi romansa.

Kim mengapresiasi kontribusi Chae Soo Bin dalam membangun chemistry di antara karakter mereka. Ia juga menyebut bahwa pengalaman kembali bermain dalam genre komedi romantis membuatnya ingin terus mengambil peran serupa selama masih mendapatkan kesempatan.