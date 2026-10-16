5 K-Drama Supranatural yang Wajib Masuk Watchlist

JawaPos.com - Musim gugur menjadi waktu yang tepat untuk menikmati drama Korea dengan suasana magis, kisah cinta emosional, dan misteri dunia supranatural.
Mulai dari makhluk mitologi yang hidup di tengah manusia hingga hotel khusus arwah, sejumlah K-drama menawarkan cerita yang cocok menemani waktu bersantai.
Soompi melalui artikel ini merekomendasikan lima drama Korea dengan nuansa supranatural yang pas ditonton saat musim gugur.
1. My Roommate Is a Gumiho
Dibintangi Jang Ki Yong dan Hyeri, drama ini mengisahkan Shin Woo Yeo, seekor gumiho atau rubah berekor sembilan berusia 999 tahun yang ingin menjadi manusia.
Rencananya berubah ketika seorang mahasiswi bernama Lee Dam tanpa sengaja menelan manik ajaib miliknya. Keduanya akhirnya harus tinggal bersama, menghadirkan perpaduan komedi, romansa, dan mitologi Korea yang menghibur.
2. Doom at Your Service
Park Bo Young dan Seo In Guk menjadi pemeran utama dalam kisah tentang Tak Dong Kyung, perempuan yang mengetahui bahwa hidupnya tidak akan berlangsung lama.
Dalam keputusasaan, ia berharap dunia hancur dan justru bertemu Myul Mang, sosok supranatural yang mewakili kehancuran.
Hubungan keduanya berkembang melalui sebuah kontrak yang membawa cerita tentang takdir, kehidupan, dan cinta dengan nuansa melankolis.
3. Hotel Del Luna
Drama yang dibintangi IU dan Yeo Jin Goo ini berpusat pada sebuah hotel misterius di Seoul yang hanya melayani arwah sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke alam baka.
Jang Man Wol, sang pemilik hotel, memiliki masa lalu yang rumit, sementara Goo Chan Sung menjadi manajer manusia yang membantunya menjalankan bisnis tersebut.
Cerita para arwah, visual hotel yang megah, dan kisah tentang penyesalan serta keikhlasan membuat drama ini terasa magis sekaligus menyentuh.
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