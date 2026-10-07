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Ryandi Zahdomo
Kamis, 8 Oktober 2026 | 06.24 WIB

Pertemukan Delegasi 35 Negara, Indonesia Dorong Transparansi Royalti Lintas Negara

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas hadiri forum Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Bali. (Istimewa) - Image

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas hadiri forum Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era di Bali. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menggelar forum Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era. Forum yang berlangsung di Bali mulai Selasa (6/10) sampai Sabtu (10/10) itu mempertemukan delegasi dari 35 negara organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, hingga para pencipta dan pelaku industri.

Forum ini fokus mengupas tiga isu utama: transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem untuk memastikan aliran royalti lintas batas berjalan adil.

"Kami berupaya mendorong adanya aturan main dan sistem bersama, agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara ini dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil," ujar Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, pada Rabu (7/10).

Persoalan royalti lintas negara dinilai tidak semata-mata menyangkut sengketa hukum hak cipta. Melainkan juga hambatan koordinasi antarlembaga serta keterhubungan sistem informasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengungkapkan, gesekan dalam royalti lintas batas jarang sekali berakar dari sengketa hukum murni. Tantangan terbesarnya justru terletak pada pertukaran informasi.

Ketidaklengkapan data kepemilikan, metadata yang tidak sinkron, hingga perbedaan sistem antarnegara kerap menyulitkan proses pencocokan penggunaan karya dengan pemegang haknya. Akibatnya, proses penghitungan, distribusi, hingga rekonsiliasi royalti menjadi sangat kompleks.

Editor: Diar Candra
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