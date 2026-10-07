Pertemukan Delegasi 35 Negara, Indonesia Dorong Transparansi Royalti Lintas Negara

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menggelar forum Global Dialogue on Cross-Border Copyright Royalty Governance in the Digital Era. Forum yang berlangsung di Bali mulai Selasa (6/10) sampai Sabtu (10/10) itu mempertemukan delegasi dari 35 negara organisasi internasional, lembaga manajemen kolektif, hingga para pencipta dan pelaku industri.

Forum ini fokus mengupas tiga isu utama: transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas sistem untuk memastikan aliran royalti lintas batas berjalan adil.

"Kami berupaya mendorong adanya aturan main dan sistem bersama, agar royalti hak cipta yang semakin cepat mengalir melintasi batas negara ini dapat dicatat, dihitung, dan dibagikan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil," ujar Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, pada Rabu (7/10).

Persoalan royalti lintas negara dinilai tidak semata-mata menyangkut sengketa hukum hak cipta. Melainkan juga hambatan koordinasi antarlembaga serta keterhubungan sistem informasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar mengungkapkan, gesekan dalam royalti lintas batas jarang sekali berakar dari sengketa hukum murni. Tantangan terbesarnya justru terletak pada pertukaran informasi.