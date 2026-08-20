AI Makin Canggih, Siapa yang Berhak Atas Hak Cipta Karya di Media Sosial?

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin mengubah cara manusia membuat dan menyebarkan karya.

Di media sosial, pengguna kini bisa menghasilkan gambar, video, bahkan musik dalam hitungan menit dengan bantuan AI. Namun, kemudahan tersebut memunculkan pertanyaan penting: siapa yang sebenarnya berhak atas karya tersebut?

Pertanyaan mengenai hak cipta menjadi semakin rumit ketika sebuah karya dibuat dengan bantuan AI.

Di satu sisi, manusia tetap memberikan ide, arahan, pilihan gaya hingga melakukan penyuntingan. Di sisi lain, sistem AI dapat menghasilkan bagian terbesar dari materi kreatif berdasarkan perintah yang diberikan pengguna.

Persoalan ini bukan sekadar perdebatan antara teknologi dan kreativitas. Bagi kreator, influencer, fotografer, ilustrator, hingga musisi, status hak cipta berkaitan langsung dengan hak untuk menggunakan, mengubah, memperbanyak, mendistribusikan, dan memperoleh keuntungan dari sebuah karya.

Terkait hal tersebut, pencipta lagu Rival Achmad Labbaik alias Ipay mengatakan hak cipta tetap dipegang manusia atau kreator meski proses kreatifnya menggunakan bantuan AI.

"Teknologi itu kembali kepada manusia yang menggunakan. Coba mas ada mobil mewah kalau nggak dinaikin, nggak disetirin? Meski menggunakan AI untuk membantu kita dalam bekerja ataupun berkarya, hak cipta itu tetap melekat," kata Ipay kepada JawaPos.com.

Perubahan zaman secara otomatis menghadirkan perubahan teknologi. Ipay menyinggung dulu tidak ada pita rekaman. Seiring berkembangnya teknologi, pita rekaman kemudian menjadi ada, sebelum kemudian kini mulai ditinggalkan di era digital.