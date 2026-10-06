Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung Bintangi “The Queen of Taming”

JawaPos.com – Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung akhirnya jadi pemeran utama drama romantis komedi terbaru berjudul “The Queen of Taming”.
Drama ini akan mempertemukan dua karakter dengan kepribadian sangat bertolak belakang, sehingga kisah cinta keduanya diprediksi menghadirkan dinamika yang unik dan penuh kejutan.
Menurut laporan Soompi, tim produksi mengonfirmasi Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung sebagai pemeran utama “The Queen of Taming”.
Drama ini berkisah tentang Ji Yong, seorang manajer hedge fund yang berada di puncak dunia finansial, serta Woo Ri, dokter hewan kontrak di sebuah kebun binatang yang dibelinya.
Hubungan antara atasan dan karyawan tersebut kemudian berkembang menjadi romansa yang tidak terduga.
Kim Young Kwang akan memerankan Ma Ji Yong, sosok yang digambarkan memiliki keganasan seperti binatang buas.
Sebagai manajer hedge fund, ia menangani uang dalam jumlah fantastis dan memiliki insting luar biasa dalam urusan investasi.
Ji Yong terbiasa bertahan di tengah persaingan keluarga konglomerat dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya.
Namun, kehebatannya dalam dunia finansial ternyata tidak berlaku dalam urusan asmara. Ma Ji Yong justru merupakan sosok yang benar-benar pemula dalam hal cinta.
Sifat tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu sisi menarik dari karakter Kim Young Kwang, terutama ketika ia harus berhadapan dengan perempuan yang sama sekali tidak mudah ditaklukkan.
Sementara itu, Lee Ju Myoung akan berperan sebagai Jo Woo Ri, dokter hewan dengan kepribadian kuat dan pemberani.
Ia memiliki kemampuan istimewa dalam menenangkan hati hewan, bahkan tidak gentar ketika harus menghadapi binatang liar.
Woo Ri juga dikenal tidak mudah mundur ketika melihat ketidakadilan, hingga kehidupannya berubah setelah bertemu Ji Yong yang sama-sama memiliki karakter keras.
“The Queen of Taming” akan disutradarai Song Hyun Wook, yang sebelumnya menggarap “Would You Marry Me?”.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022