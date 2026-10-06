Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung Bintangi “The Queen of Taming”

Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung (x @soompi)



JawaPos.com – Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung akhirnya jadi pemeran utama drama romantis komedi terbaru berjudul “The Queen of Taming”.

Drama ini akan mempertemukan dua karakter dengan kepribadian sangat bertolak belakang, sehingga kisah cinta keduanya diprediksi menghadirkan dinamika yang unik dan penuh kejutan.

Drama ini berkisah tentang Ji Yong, seorang manajer hedge fund yang berada di puncak dunia finansial, serta Woo Ri, dokter hewan kontrak di sebuah kebun binatang yang dibelinya.

Hubungan antara atasan dan karyawan tersebut kemudian berkembang menjadi romansa yang tidak terduga.

Kim Young Kwang akan memerankan Ma Ji Yong, sosok yang digambarkan memiliki keganasan seperti binatang buas.

Sebagai manajer hedge fund, ia menangani uang dalam jumlah fantastis dan memiliki insting luar biasa dalam urusan investasi.

Ji Yong terbiasa bertahan di tengah persaingan keluarga konglomerat dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya.

Namun, kehebatannya dalam dunia finansial ternyata tidak berlaku dalam urusan asmara. Ma Ji Yong justru merupakan sosok yang benar-benar pemula dalam hal cinta.

Sifat tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu sisi menarik dari karakter Kim Young Kwang, terutama ketika ia harus berhadapan dengan perempuan yang sama sekali tidak mudah ditaklukkan.

Sementara itu, Lee Ju Myoung akan berperan sebagai Jo Woo Ri, dokter hewan dengan kepribadian kuat dan pemberani.

Ia memiliki kemampuan istimewa dalam menenangkan hati hewan, bahkan tidak gentar ketika harus menghadapi binatang liar.

Woo Ri juga dikenal tidak mudah mundur ketika melihat ketidakadilan, hingga kehidupannya berubah setelah bertemu Ji Yong yang sama-sama memiliki karakter keras.