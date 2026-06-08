Kisah Lee Jun Young dan Lee Ju Myoung Makin Seru, Saksikan Episode Selanjutnya di Reborn Rookie

Lee Jun Young dan Lee Ju Myoung (Soompi)
JawaPos.com - Chemistry antara Lee Jun Young dan Lee Ju Myoung di drama Reborn Rookie memang selalu memikat perhatian.
Dilansir dari Soompi, Senin (8/6), drama Reborn Rookie menghadirkan cerita yang unik dan menyegarkan sehingga dapat menghibur penonton.
Lee Jun Young yang akan membuat heboh di makan malam tim pertamanya di Reborn Rookie pastinya membuat penasaran.
Sebelumnya di Reborn Rookie, Hwang Jun Hyun (sekarang sebenarnya Kang Yong Ho) menjadi pusat perhatian di Grup Choiseong.
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Ia meminta magang sebagai kompensasi atas kecelakaan tabrak lari yang mengakhiri karier sepak bolanya.
Kemudian ia merencanakan untuk menyerahkan Grup Choiseong ke tangan Hwang Jun Hyun sekaligus memberi pelajaran kepada putrinya, Kang Jae Gyeong (Jeon Hye Jin), dan putranya, Kang Jae Seong (Jin Goo).
Nampak foto-foto terbaru dari episode selanjutnya drama ini, Kang Yong Ho akan mengalami makan malam tim dari sudut pandang seorang karyawan untuk pertama kalinya.
Tak mampu menyembunyikan ketidaknyamanannya, ia melihat putri bungsunya, Kang Bang Geul (Lee Ju Myoung), berlarian mengisi gelas para karyawan berpangkat tinggi.
Namun, tak lama kemudian, Hwang Jun Hyun mengejutkan semua orang dengan tindakan yang tak terduga karena terlibat dalam adu minum dengan kepala divisinya.
Saat kedua pria itu berhadapan di meja yang dipenuhi botol, Park Bong Gi (Lee Sung Wook) menyaksikan mereka dalam keheningan yang terkejut, saksikan episode selanjutnya dari Reborn Rookie pada 7 Juni pukul 22:30 KST.
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