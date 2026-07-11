Lee Ju Myoung Pertimbangkan Bintangi Drama Baru Bersama Kim Young Kwang

Lee ju myoung dankim young kwang (x @koreanupdates)

JawaPos.com – Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang dikabarkan akan dipertemukan dalam drama romantis terbaru.

Keduanya disebut menerima tawaran untuk menjadi pemeran utama serial ENA bertajuk Queen of Taming, sebuah drama komedi romantis yang mengangkat kisah cinta unik dengan latar dunia bisnis dan kebun binatang.

Laporan dari media Korea menyebutkan bahwa kedua aktor tersebut tengah meninjau tawaran yang diberikan secara positif.

Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai keputusan akhir, peluang Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang bergabung dalam proyek ini disebut cukup besar.

Menanggapi kabar tersebut, Alien Company selaku agensi Lee Ju Myoung membenarkan bahwa Queen of Taming merupakan salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan sang aktris.

Sementara itu, pihak Kim Young Kwang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.

Drama Queen of Taming akan berfokus pada kisah Ji Yong, seorang manajer hedge fund sukses yang berada di puncak kariernya.

Kehidupannya berubah setelah mengakuisisi sebuah kebun binatang dan bertemu Woo Ri, dokter hewan kontrak yang bekerja di tempat tersebut. Pertemuan mereka memicu hubungan yang tidak terduga.

Lee Ju Myoung dikabarkan mendapat tawaran untuk memerankan Woo Ri, sosok dokter hewan yang berdedikasi dan memiliki karakter kuat.

Sementara Kim Young Kwang diproyeksikan memerankan Ji Yong, pria ambisius yang terbiasa mengendalikan situasi, tetapi perlahan harus menghadapi dinamika baru ketika hubungannya dengan Woo Ri berkembang.

Yang membuat cerita semakin menarik adalah perubahan keseimbangan hubungan antara atasan dan bawahan.

Situasi yang awalnya dipenuhi perbedaan status perlahan berbalik arah, menghadirkan berbagai konflik sekaligus momen romantis yang menjadi daya tarik utama drama bergenre romcom ini.

Apabila Lee Ju Myoung dan Kim Young Kwang menerima tawaran tersebut, Queen of Taming akan menjadi salah satu drama romantis yang paling dinantikan tahun depan.

Dengan premis yang segar dan chemistry potensial dari dua pemeran utamanya, serial ini diproyeksikan menghadirkan kisah cinta yang menghibur sekaligus penuh kejutan saat resmi tayang di ENA.

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