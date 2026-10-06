Akan Bintangi Drama Komedi Romantis Baru ‘The Queen of Taming,’ Intip Kisah Kim Young Kwang

JawaPos.com - Kolaborasi antara aktor Korea Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung akan dapat disaksikan di drama baru berjudul The Queen of Taming (judul terjemahan)

Dikutip dari laman Soompi, Minggu (4/10), tentunya penggemar tak sabar menyaksikan chemistry mereka berdua.

Tim produksi drama Senin-Selasa mengumumkan, “Kim Young Kwang dan Lee Ju Myoung telah dikonfirmasi sebagai pemeran utama.”

Penonton pun dapat menyaksikannya, dimana serial ini dijadwalkan tayang perdana pada paruh pertama tahun depan.

Menariknya, drama komedi romantis ini bercerita tentang Ji Yong, seorang manajer hedge fund yang berada di puncak hierarki keuangan.

Kemudian karakter Woo Ri (diperankan Lee Ju Myoung), yaitu seorang dokter hewan kontrak di kebun binatang yang diakuisisi oleh Ji Yong.

Kehidupan mereka menjadi saling terkait dalam dinamika kekuasaan yang tak terduga antara atasan dan bawahan.

Faktanya, drama ini akan disutradarai oleh Song Hyun Wook, yang sebelumnya menggarap Would You Marry Me?.

Kim Young Kwang sebagai Ma Ji Yong, dengan sifat garang layaknya binatang buas, ia merupakan manajer hedge fund yang mengelola dana dalam jumlah fantastis serta memiliki insting jenius terkait uang dan investasi.