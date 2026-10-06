Yoo Yeon Seok Hadapi Misteri Besar dalam Drama Terbaru “The Perfect Lie” 



JawaPos.com – Yoo Yeon Seok tunjukkan sisi berbeda melalui drama terbaru, “The Perfect Lie”. Dalam drama thriller psikologis ini, ia berperan sebagai seorang dokter bedah jantung sekaligus ayah tunggal yang dikenal memiliki kehidupan sempurna dan dipercaya banyak orang.

Namun, semuanya berubah setelah sebuah pertemuan tak terduga membawanya ke dalam situasi penuh misteri.

Menurut laporan Soompi, Yoo Yeon Seok memerankan Min Joon Ho, seorang dokter bedah jantung yang membesarkan putranya seorang diri setelah sang istri meninggal dunia.

Joon Ho dikenal sebagai sosok perfeksionis yang tidak memberi ruang sedikit pun untuk kesalahan ketika berada di ruang operasi.

Meski begitu, kehidupan sehari-harinya justru memperlihatkan sisi humoris dan polos yang berbeda dari sosoknya sebagai dokter.

Kehidupan Joon Ho yang selama ini berjalan tenang mulai berubah setelah ia bertemu Kang Ji Sun yang diperankan Seo Hyun Jin.

Pertemuan tersebut membuatnya kembali merasakan rasa penasaran dan kegembiraan yang sudah lama tidak ia rasakan.

Namun, kedekatan itu justru menjadi awal dari berbagai kejadian yang perlahan mengguncang kehidupan sempurnanya.

Potongan gambar terbaru memperlihatkan dua sisi kehidupan Joon Ho yang sangat bertolak belakang.

Dalam satu adegan, ia tampak serius dan fokus bersama tim medis sebelum melakukan operasi, menunjukkan reputasinya sebagai ahli bedah yang dipercaya.

Namun, pada adegan lainnya, ia terlihat duduk sendirian di ruang interogasi yang gelap sambil menatap seseorang dengan ekspresi penuh tekanan.

Misteri semakin kuat karena Joon Ho dan Ji Sun ternyata memberikan kesaksian yang bertolak belakang mengenai satu kejadian atau ingatan yang sama.

Pertanyaan mengenai siapa yang mengatakan kebenaran dan alasan Joon Ho yang selama ini dipercaya banyak orang bisa berakhir di ruang interogasi menjadi salah satu daya tarik utama drama ini.

“The Perfect Lie” disutradarai Jo Young Min, sosok di balik “You and Everything Else”, dan mengusung kisah tentang dua orang yang memiliki versi berbeda mengenai sebuah peristiwa.