Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni Setelah 10 Tahun di Drama Thriller “The Perfect Lie”

JawaPos.com – Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin kembali dipertemukan dalam satu drama setelah hampir 10 tahun. Keduanya menjadi pemeran utama “The Perfect Lie”, drama thriller psikologis terbaru yang langsung mencuri perhatian lewat teaser perdana dengan nuansa misterius dan penuh ketegangan.
Drama ini mengisahkan Min Jun Ho yang diperankan Yoo Yeon Seok dan Kang Ji Sun yang dimainkan Seo Hyun Jin. Keduanya memiliki versi yang sepenuhnya bertolak belakang mengenai sebuah kenangan yang sama.
Perbedaan kesaksian tersebut kemudian berkembang menjadi pertarungan psikologis untuk mengungkap siapa yang sebenarnya mengatakan kebenaran.
Teaser berdurasi sekitar 30 detik awalnya memperlihatkan kedua karakter dalam suasana romantis ketika menjalani kencan pertama. Namun, atmosfer tersebut berubah drastis ketika mereka terlihat berada di ruang interogasi kepolisian.
Keduanya saling membantah dan sama-sama bersikeras bahwa versi mereka bukan sebuah kebohongan, hingga muncul pertanyaan besar: siapa sebenarnya pembohong dalam kisah ini?
Menurut laporan allkpop, teaser pertama “The Perfect Lie” dirilis pada 11 September dan menonjolkan chemistry intens Yoo Yeon Seok serta Seo Hyun Jin.
Drama ini disutradarai Jo Young Min dan ditulis Baek Jae Young, dengan cerita yang menjadikan kebohongan sebagai salah satu kata kunci utama dalam hubungan kedua karakter.
Reuni ini juga menjadi daya tarik tersendiri karena Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin sebelumnya pernah beradu akting dalam drama populer “Dr. Romantic”.
Seo Hyun Jin berperan sebagai dokter Yoon Seo Jung, sedangkan Yoo Yeon Seok memainkan Kang Dong Joo. Setelah bertahun-tahun, keduanya kini kembali berbagi layar dengan karakter yang memiliki hubungan dan konflik jauh lebih misterius.
Dengan kisah penuh teka-teki, perubahan suasana dari romantis menjadi mencekam, serta reuni dua aktor dengan chemistry yang telah teruji, “The Perfect Lie” menjadi salah satu drama thriller yang menarik untuk dinantikan.
Drama ini akan tayang pada Oktober 2026, membawa penonton untuk mencari tahu kebenaran di balik dua versi cerita yang saling bertentangan.
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