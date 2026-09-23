Script Reading The Perfect Lie Bocorkan Chemistry Tegang Yoo Yeon-seok dan Seo Hyun-jin

yoo yeon seok (x @aaeify)
JawaPos.com – Sudah 10 tahun berlalu, Yoo Yeon-seok dan Seo Hyun-jin kembali dipertemukan dalam drama terbaru berjudul The Perfect Lie.
Menurut laporan Soompi, drama thriller psikologis tersebut telah mengonfirmasi jadwal tayang perdananya pada 30 Oktober 2026, sekaligus membagikan cuplikan dari sesi pembacaan naskah yang memperlihatkan chemistry para pemain.
The Perfect Lie mengisahkan seorang pria dan wanita yang memiliki versi berbeda mengenai sebuah kejadian yang sama. Kisah ini akan mengikuti pertarungan psikologis keduanya dalam mengungkap siapa yang berkata jujur dan siapa yang menyembunyikan kebenaran.
Premis tersebut membuat hubungan kedua karakter utama berkembang dari pertemuan yang tampak romantis menjadi sebuah misteri yang dipenuhi kecurigaan.
Yoo Yeon-seok berperan sebagai Min Joon-ho, seorang ahli bedah jantung sekaligus ayah tunggal. Joon-ho dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan luar biasa ketika bekerja, tetapi menunjukkan sisi hangat saat bersama putranya.
Sementara itu, Seo Hyun-jin memerankan Kang Ji-sun, pustakawan sekolah dasar yang kehidupannya mulai berubah setelah bertemu Joon-ho dalam sebuah kencan.
Cuplikan sesi pembacaan naskah yang dirilis turut menampilkan sejumlah pemain lainnya, termasuk Ok Ja-yeon, Im Sung-jae, Kim Ji-hyun, dan Lee Chun-hee.
Reuni Yoo Yeon-seok dan Seo Hyun-jin menjadi salah satu daya tarik utama drama ini. Keduanya sebelumnya pernah bekerja sama sebagai pasangan dalam Dr. Romantic, sehingga The Perfect Lie menjadi pertemuan kembali yang dinantikan, meski kali ini mereka menghadapi cerita dengan atmosfer yang jauh lebih misterius.
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