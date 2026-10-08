Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Berselisih Mengenai Satu Ingatan? Simak Drama The Perfect Lie!

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Sebuah poster baru dibagikan drama Korea The Perfect Lie, yang juga akan diperankan Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin
Dilansir dari Soompi, Rabu (7/10), membuat penasaran penonton, kolaborasi antara aktor dan aktris tersebut makin dinanti.
Dengan disutradarai Jo Young Min, tentunya drama ini menarik perhatian, yang dimana sebelumnya, ia juga menggarap karya You and Everything Else.
Faktanya, drama thriller psikologis ini akan menceritakan seorang pria dan wanita dengan versi ingatan yang sangat bertolak belakang meski peristiwanya sama
Sebagai Min Joon Ho, aktor Yoo Yeon Seo menjadi sosok pria yang dikenal selalu berkata jujur, dokter bedah jantung sekaligus ayah yang membesarkan putranya seorang diri setelah kematian sang istri.
Kemudian Seo Hyun Jin memerankan Kang Ji Sun, wanita yang bersikeras bahwa versinyalah yang merupakan kebenaran.
Menjadi pustakawan sekaligus guru sekolah dasar, Kang Ji Sun selalu mendengarkan perkataan orang lain, tetapi juga mencermati niat di balik kata-kata tersebut.
Min Joon Ho dan Kang Ji Sun tampak berdiri saling berhadapan, dalam poster, tatapan mata mereka yang tajam dan teguh mengisyaratkan ketegangan
"Kamulah yang berbohong," tulisan pada poster nampaknya semakin memancing rasa penasaran mengenai kebenaran tersembunyi di antara keduanya
Jika penasaran tentang akting mereka, saksikan The Perfect Lie pada 30 Oktober pukul 21.50 KST, tungguin ya
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