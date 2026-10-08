Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Kamis, 8 Oktober 2026 | 11.39 WIB

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Berselisih Mengenai Satu Ingatan? Simak Drama The Perfect Lie!

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin. Sumber Foto: Soompi - Image

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Sebuah poster baru dibagikan drama Korea The Perfect Lie, yang juga akan diperankan Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin

Dilansir dari Soompi, Rabu (7/10), membuat penasaran penonton, kolaborasi antara aktor dan aktris tersebut makin dinanti.

Dengan disutradarai Jo Young Min, tentunya drama ini menarik perhatian, yang dimana sebelumnya, ia juga menggarap karya You and Everything Else.

Faktanya, drama thriller psikologis ini  akan menceritakan seorang pria dan wanita dengan versi ingatan yang sangat bertolak belakang meski peristiwanya sama

Sebagai Min Joon Ho, aktor Yoo Yeon Seo menjadi sosok pria yang dikenal selalu berkata jujur, dokter bedah jantung sekaligus ayah yang membesarkan putranya seorang diri setelah kematian sang istri.

Kemudian Seo Hyun Jin memerankan Kang Ji Sun, wanita yang bersikeras bahwa versinyalah yang merupakan kebenaran.

Menjadi pustakawan sekaligus guru sekolah dasar, Kang Ji Sun selalu mendengarkan perkataan orang lain, tetapi juga mencermati niat di balik kata-kata tersebut.

Min Joon Ho dan Kang Ji Sun tampak berdiri saling berhadapan, dalam poster, tatapan mata mereka yang tajam dan teguh mengisyaratkan ketegangan

"Kamulah yang berbohong," tulisan pada poster nampaknya semakin memancing rasa penasaran mengenai kebenaran tersembunyi di antara keduanya

Jika penasaran tentang akting mereka, saksikan The Perfect Lie pada 30 Oktober pukul 21.50 KST, tungguin ya

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Yoo Yeon Seok Hadapi Misteri Besar dalam Drama Terbaru “The Perfect Lie”  - Image
Music & Movie

Yoo Yeon Seok Hadapi Misteri Besar dalam Drama Terbaru “The Perfect Lie” 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.41 WIB

Script Reading The Perfect Lie Bocorkan Chemistry Tegang Yoo Yeon-seok dan Seo Hyun-jin - Image
Music & Movie

Script Reading The Perfect Lie Bocorkan Chemistry Tegang Yoo Yeon-seok dan Seo Hyun-jin

Rabu, 23 September 2026 | 17.40 WIB

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni Setelah 10 Tahun di Drama Thriller “The Perfect Lie” - Image
Music & Movie

Yoo Yeon Seok dan Seo Hyun Jin Reuni Setelah 10 Tahun di Drama Thriller “The Perfect Lie”

Rabu, 16 September 2026 | 03.23 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore