Cha Seung Won dan Park Hyung Sik Bintangi Film Action Comedy Family Force

JawaPos.com – Deretan bintang papan atas siap menyatukan kekuatan dalam film action comedy terbaru berjudul Family Force. Cha Seung Won, Ra Mi Ran, Park Hyung Sik, Baek Yoon Shik, dan Jang Ryul telah dikonfirmasi menjadi jajaran pemeran utama, sekaligus menandai dimulainya proses produksi film pada September 2026.

Menurut laporan Soompi, Family Force mengisahkan keluarga tiga generasi yang seluruh anggotanya merupakan bagian dari Korps Marinir.

Alih-alih mengandalkan kemampuan tempur atau kecerdasan luar biasa, keluarga itu justru menghadapi ancaman teroris dengan kekuatan terbesar mereka, yaitu ikatan keluarga.

Cerita bermula ketika mereka berkumpul di sebuah rumah sakit dan tanpa sengaja terseret dalam aksi terorisme multinasional.

Cha Seung Won memerankan Cheol Doo, mantan sersan mayor Marinir yang masih memegang teguh prinsip keluarga, "Once a Marine, always a Marine."

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Sementara itu, Ra Mi Ran berperan sebagai Ye Bun, istri Cheol Doo sekaligus sosok yang menjadi penopang emosional keluarga. Keduanya akan menghadirkan dinamika pasangan suami istri di tengah situasi penuh bahaya.

Park Hyung Sik akan memerankan Cheol Hoon, putra Cheol Doo dan Ye Bun yang merupakan sersan Unit Pengintaian Khusus Korps Marinir.

Menariknya, Family Force menjadi proyek film pertama Park Hyung Sik setelah sekitar tujuh tahun sejak The Juror.