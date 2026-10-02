'Desember Jani' Masuk Kompetisi Asian Future di Festival Film Tokyo

JawaPos.com - Film Desember Jani atau Jani Be Good garapan sutradara Ariani Darmawan masuk seleksi peserta kompetisi Asian Future dalam Festival Film Internasional Tokyo tahun 2026.

Film produksi Palari Films ini dijadwalkan ditayangkan perdana pada Selasa (27/10) dan Kamis (29/10) di ajang Festival Film Internasional Tokyo ke-39, yang dilaksanakan di Jepang dari 26 Oktober sampai 4 November 2026.

Menurut siaran pers rumah produksi yang diterima di Jakarta pada Jumat, film Desember Jani akan ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 10 Desember 2026.

"Sejak awal kami membuat Desember Jani untuk berbicara kepada penonton di sini (Indonesia), kepada anak, ibu, kakak, adik, dan keluarga yang mungkin pernah mengalami sulitnya memulai sebuah percakapan," kata Produser Meiske Taurisia.

"Perjalanan ke Tokyo justru menunjukkan bahwa cerita yang sangat lokal juga bisa berbicara kepada penonton dari tempat yang berbeda," kata Meiske.

Selain Desember Jani, daftar peserta kompetisi Asian Future untuk talenta-talenta yang sedang naik daun mencakup "EDJOP" (Filipina), "I’m Nothing Special Really" (Iran), dan "Miracle Summer" (Jepang) menurut warta Deadline.

Film Desember Jani bercerita tentang Jani, anak berusia 13 tahun yang menunggu kakaknya, Julia, pulang setelah pergi dari rumah tanpa pamit.​​​​​​​​​​​​​​

Jani menyalahkan ibunya, Winnie, ibu tunggal yang terus bekerja sebagai tulang punggung keluarga sambil menyimpan rasa bersalah.